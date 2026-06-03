Ayudas para el gimnasio, carné de conducir o platos de ducha, entre los acuerdos de PP-Vox

Valladolid, 3 jun (EFE).- El acuerdo de gobierno suscrito este miércoles por PP y Vox en Castilla y León incluye algunas medidas singulares que van más allá de los grandes ejes sobre inmigración, fiscalidad o vivienda y que afectan a cuestiones cotidianas como la práctica deportiva, la adaptación de viviendas para mayores o la obtención del carné de conducir.

Entre las iniciativas recogidas en el documento de 324 medidas presentado hoy por el presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Pollán, figura la creación de una nueva deducción autonómica en el IRPF para fomentar la práctica deportiva y los hábitos saludables.

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La propuesta contempla una deducción del 30 % de los gastos realizados, con un límite de 150 euros al año, en conceptos como cuotas de gimnasios, clubes y federaciones deportivas, servicios de entrenadores personales o actividades como natación, senderismo, yoga, pilates o ballet.

El pacto también incorpora una línea específica dotada con diez millones de euros anuales para financiar obras de sustitución de bañeras por platos de ducha en viviendas de personas mayores, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y favorecer que puedan permanecer en sus domicilios durante más tiempo.

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Otra de las medidas llamativas es la puesta en marcha de ayudas para la obtención del permiso de conducir.

El acuerdo prevé subvenciones de hasta 900 euros para jóvenes que quieran sacarse el carné de coche, motocicleta o furgoneta ligera, así como ayudas de hasta 1.800 euros para los permisos de camión y autobús y el certificado de aptitud profesional.

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En el ámbito sanitario, PP y Vox se comprometen a desarrollar planes específicos para diversas patologías de alta incidencia, entre ellas las enfermedades cardiovasculares, la obesidad infantil, los procesos oncológicos —con mención expresa al cáncer de próstata—, la salud mental infantojuvenil y las enfermedades neurodegenerativas.

El objetivo es, según detalla el documento, mejorar la prevención, el diagnóstico precoz y la atención integral de estos pacientes.

Y, en el ámbito educativo, ambos partidos se han comprometido a garantizar la gratuidad de la primera matrícula en el primer curso en las universidades públicas de Castilla y León para los estudiantes empadronados en la comunidad desde el curso 2026-2027.

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El documento también incluye medidas orientadas a favorecer el relevo generacional en pequeños negocios y entre ellas destaca la duplicación hasta los 20.000 euros de las ayudas del programa 'RelevaCyL', destinadas a facilitar la continuidad de empresas y comercios cuando sus propietarios se jubilan.

Además, el pacto recoge el compromiso de apoyar la mejora de plazas de toros rurales y la organización de novilladas con y sin caballos, una medida enmarcada dentro del apartado dedicado a la promoción de la tauromaquia y las tradiciones de Castilla y León.

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Estas iniciativas forman parte del acuerdo de legislatura alcanzado por PP y Vox, que servirá de base para la formación del nuevo Gobierno autonómico y que ambas formaciones han presentado como una hoja de ruta para los próximos cuatro años.EFE