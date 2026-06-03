El CSN notifica un incidente nivel 2 que sufrió la central de Cofrentes el 2 de mayo

Valencia, 3 jun (EFE).- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha clasificado como nivel 2 (incidente) en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos el suceso notificado por el titular de la central nuclear Cofrentes (Valencia) el pasado 2 de mayo y que no tuvo consecuencias para los trabajadores, el público o el medioambiente.

En un comunicado hecho público este miércoles tras recabar y analizar la información técnica disponible, el CSN señala que durante el último proceso de parada de la central, tras alcanzar la condición 4 (parada fría), el personal de operación -siguiendo el procedimiento establecido- procedió al cierre de las ocho válvulas de aislamiento de vapor principal (MSIV por sus siglas en inglés).

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Una vez cerradas, algunas de ellas volvieron a abrir, por lo que finalmente llevaron a cabo el cierre por mecanismos alternativos.

En el análisis preliminar de este comportamiento anómalo, el titular identificó como posible causa el atascamiento o dificultad de movimiento de los ejes de las válvulas de solenoide que accionan las MSIV.

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"Muy posiblemente -añade el CSN- el defecto estaba presente desde la última recarga, cuando se sustituyeron las 16 válvulas de solenoide por unas nuevas", que son suministradas directamente por el fabricante y las que fallaron procedían de un mismo lote de 2024.

Con la información disponible, y a la espera del informe definitivo del fabricante, la hipótesis más plausible es la falta de lubricación en las válvulas suministradas en dicho lote.

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Siguiendo el manual de clasificación de la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES), se establece una clasificación básica de 1, que debe ser incrementada a 2 al tomar en consideración la causa común que podría haber conducido al fallo, estando potencialmente afectadas las ocho válvulas de aislamiento.

Desde el CSN añaden que aun teniendo en cuenta que, en caso de necesidad, por medios alternativos podría lograrse el aislamiento requerido, "la existencia de una causa común motiva que la clasificación INES aumente, ya que se trata de una degradación del diseño con impacto en la defensa en profundidad ante sucesos iniciadores que, aun siendo muy improbables, forman parte de la base de diseño de la instalación". EFE

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