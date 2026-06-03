La Bolsa española baja un 0,53 % por los nuevos ataques en Oriente Medio y pese a Inditex

Madrid, 3 jun (EFE).- La Bolsa española ha bajado un 0,53 % este miércoles y ha cerrado por debajo de la cota de los 18.200 puntos, pese al avance del 1,48 % de Inditex, tras presentar resultados, en una jornada de estancamiento en las negociaciones en Oriente Medio y de nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, ha perdido 96 puntos, ese 0,53 % y ha terminado la sesión en los 18.176 puntos. En lo que va de año, el selectivo español avanza el 5,02 % acumulado.

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El IBEX arrancaba la jornada en positivo y con tendencia al alza durante buena parte de la sesión bursátil, pero se ha dado la vuelta lastrado por la apertura en negativo de Wall Street, tras los nuevos ataques cruzados en el marco del conflicto de Oriente Medio y la escalada en el precio del petróleo.

En el plano nacional, Inditex ha subido el 1,48 % en el mercado de renta variable siendo el segundo valor más alcista del IBEX 35, tras anunciar que ganó 1.375 millones de euros en su mejor primer trimestre fiscal hasta la fecha, un 5,4 % más, gracias a la aceleración en el ritmo de ventas y a la mejora de márgenes. EFE

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