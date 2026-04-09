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Tolón apoya los viajes educativos a campos de concentración nazis para conocer la historia

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Madrid, 9 abr (EFE).- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, es partidaria de fomentar viajes educativos de escolares a campos de concentración nazis, para conocer mejor la historia y como "lección de humanidad" frente al odio.

Tolón ha mantenido este jueves un encuentro por videoconferencia con alumnado y profesorado de varios centros educativos que han participado o participarán en viajes a campos de concentración nazis, organizados con la colaboración de Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del nazismo de España.

La ministra ha subrayado que estas experiencias "no son un viaje más, sino una vivencia que marca y cambia la manera de mirar el mundo" y ha destacado su valor como herramienta educativa para comprender la historia desde una dimensión humana y directa.

Ha valorado el compromiso del profesorado porque "gracias a su trabajo, la memoria no queda únicamente en los libros, sino que se vive y se transmite" y ha insistido en que la educación también se construye fuera del aula, "en contacto directo con la historia".

"La memoria no es algo abstracto, sino algo que se vive, se transmite y se incorpora a la propia experiencia", ha señalado durante esta reunión en la que ha participado el INS Francisco de Goya, de Barcelona, cuyo alumnado ha visitado el campo de concentración de Auschwitz y otros institutos como el IES Juan Antonio Castro, de Talavera de la Reina, que visitará próximamente el campo de concentración de Buchenwald.

Otros centros como el INS Màrius Torres, el Institut d’Almenar, el IES Miguel Catalán y el IES Donoso Cortés, visitarán el campo de concentración de Mauthausen en mayo y el INS Llagostera viajará al campo de concentración de Ravensbrück.

La ministra de Educación ha insistido en que los campos de concentración nazis fueron lugares donde "no solo se asesinó a millones de personas, sino que se intentó destruir su dignidad y su condición misma de seres humanos", y ha recordado a los españoles deportados a Mauthausen y a las mujeres que sufrieron en Ravensbrück.

"La memoria democrática no consiste en reabrir heridas, sino en evitar que vuelvan a abrirse", ha recalcado tras señalar el papel del alumnado como parte activa para transmitir esa memoria.EFE

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