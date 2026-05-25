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Renata Zarazúa: "Me gusta mucho más entrenar que jugar partidos, ese es mi error"

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París, 25 may (EFE).- La mexicana Renata Zarazúa, número 74 del mundo quien cedió este lunes en la primera ronda del Roland Garros ante la rusa Diana Shnaider (23º), hizo autocrítica al considerar que le debería gustar más competir para sacar todo el tenis que tiene.

"Me gusta mucho entrenar. Yo creo que, cuando me retire, lo único que no quiero sentir es que pude haber dado más o pude haber hecho cosas mejor. Me gusta mucho más entrenar que jugar partidos, ese es mi error. Creo que me debería de gustar más competir y es por eso que, a veces, siento que no puedo sacar un mejor tenis cuando compito", analizó Zarazúa, tras caer en primera ronda.

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"Trabajo mucho en ser agresiva, en tratar de ser más explosiva en mis tiros en saque, primera bola", agregó.

La mexicana, de 28 años, cayó este lunes 6-4 y 6-1 en una hora y 24 minutos ante una rival rusa más entonada y en medio de un sofocante calor.

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Esta era la cuarta participación de la mexicana en el Roland Garros, donde cayó en 2024 y 2025 en la primera ronda.

La jugadora, sobrina de Vicente Zarazúa -considerado uno de los mejores tenistas mexicanos de la historia-, había firmado un hito en 2020, cuando se convirtió en la primera mexicana en participar en Roland Garros desde Angélica Gavaldón en 1995.

En los otros grandes que ha participado, Zarazúa cuenta, como logros, con una segunda fase en el Open de Australia (2025), una en Wimbledon (2025) y dos en el US Open (2024 y 2025). EFE

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