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Charlyn Corral lidera la lista de Pedro López para los amistosos de México ante Australia

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Toluca (México), 25 may (EFE).- La veterana Charlyn Corral, delantera del Pachuca, encabezó este lunes la lista de 24 jugadoras con la que la selección mexicana de fútbol femenino se medirá a Australia en un par de partidos amistosos el próximo mes de junio.

El equipo del seleccionador español Pedro López jugará ante Australia el 6 de junio en el Newcastle McDonald Jones Stadium, conjunto al que volverá a enfrentar el día 9 en el Sidney CommBank Stadium como parte de su preparación para los cuartos de final del campeonato de la Concacaf W.

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En dicha fase, México se medirá a la selección de Haití el 28 de noviembre en busca de obtener su boleto a la Copa del Mundo de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Bajo el mando de Pedro López, la selección mexicana ha recuperado un alto nivel competitivo lo que le ha permitido estar a las puertas de los torneos más importantes a nivel mundial.

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Actualmente México se ubica en el lugar 27 del ránking de selecciones de la FIFA; Australia, su rival, se encuentra en el escalón decimoquinto de ese listado.

- Lista de la selección mexicana de fútbol femenino para los juegos amistosos ante Australia:

Guardametas: Esthefanny Barreras (Pachuca), Blanca Félix (Guadalajara), Itzel Velasco (América).

Defensas: Kimberly Rodríguez (América), Aaliyah Farmer (Chicago Stars-USA), Nicolette Hernández (Boston Legacy-USA), Ivonne Gutiérrez (Cruz Azul), Kenti Robles (Pachuca), Reyna Reyes (Portland Thorns-USA), Karol Bernal (Monterrey), Greta Espinoza (Tigres UANL).

Centrocampistas: Rebeca Bernal (Washington Spirit-USA), Nancy Antonio (América), Karla Nieto (Pachuca), Fátima Servin (Monterrey), Alice Soto (Monterrey), Alexia Delgado (Tigres UANL).

Delanteras: Montserrat Saldívar (América), Jasmine Casarez (Guadalajara), Charlyn Corral (Pachuca), Diana Ordoñez (Tigres UANL), Kiana Palacios (Utah Royals-USA), María Sánchez (Tigres UANL), Nina Nicosia (Pachuca). EFE

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