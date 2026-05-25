Espana agencias

Buse quiere ser el motor del deporte en Perú

Guardar
Google icon

París, 25 may (EFE).- Ignacio Buse lamentó no haber tenido más días de descanso entre su triunfo en la final de Hamburgo y su debut en Roland Garros, donde cayó frente al ruso Andrey Rublev, pero el peruano es consciente de que ha dado un paso grande en su carrera y ha cobrado una notoriedad que quiere usar para desarrollar el deporte en su país.

"Creo que todavía no he asimilado lo que hice la semana pasada", dijo el de Lima, afincado en Barcelona, que reconoció que no disfrutó su primer duelo en la tierra batida de París, pero que se marchó satisfecho por las buenas sensaciones que tuvo en el cuarto set, cuando llegó a tener una ventaja de 4-1 para forzar el quinto.

PUBLICIDAD

"Si hubiese tenido algún día más de descanso hubiese estado mejor. Me habría gustado poder encontrarme mejor, tener mejores sensaciones. No las tuve, solo en el cuarto set. Era un torneo que me hacía mucha ilusión", afirmó.

Buse trató de quedarse con lo positivo de su derrota, con su capacidad de sufrimiento y con el buen juego que reencontró en el cuarto set, pero también del rival, del que dijo admirar la manera en la que dominaba todos los aspectos del juego, una enseñanza que se lleva para el futuro.

PUBLICIDAD

"Es mi primer Roland Garros y me quedo con la experiencia de que en el cuarto pude disfrutarlo", dijo el de Lima, que pese a que ha sumado su primer título ATP afirmó que su vida no ha cambiado nada: "Como mucho me reconocen algo más en Perú".

Arropado por muchos aficionados peruanos que corearon su nombre y el de su país, Buse aseguró sentir ese aliento en una ciudad donde su tío, Gastón Acurio, es un reconocido chef.

"Estos días han estado bien porque hemos podido reencontrarnos un poco en familia", dijo el peruano, que seguirá en la capital francesa para disputar el dobles.

Buse comentó que ahora tendrá que gestionar mentalmente el salto que da su carrera tras estos resultados, "que no se convierta en una presión negativa, que sea una motivación".

Pero también quiere aprovechar su buena actuación para lanzar un proyecto que permita extender el tenis por todo el país.

"Es un proyecto que me gustaría poner en marcha en Perú de poder masificar el deporte, llevar el tenis a regiones pobres, no necesariamente en Lima, en colaboración con las autoridades y empresas privadas, que van a poner su granito de arena", señaló.

"En Perú el tenis es percibido como un deporte de ricos y quiero que se extienda, como sucedió con 'Guga' en Brasil", señaló. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Charlyn Corral lidera la lista de Pedro López para los amistosos de México ante Australia

Infobae

Fiscalía apoyó todas las medidas pedidas por UDEF menos el registro de la casa de Zapatero

Infobae

Sasa Obradovic deja de ser el entrenador del Estrella Roja

Infobae

La mexicana Renata Zarazúa cede en primera ronda ante la rusa Diana Shnaider

Infobae

El juez de la trama Plus Ultra apunta a un plan de negocio vinculado al petróleo y al oro

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del caso Plus Ultra, en directo | La Policía halló 286.000 euros en efectivo sin declarar repartidos por toda la casa del testaferro de Zapatero

Última hora del caso Plus Ultra, en directo | La Policía halló 286.000 euros en efectivo sin declarar repartidos por toda la casa del testaferro de Zapatero

Simón Verhoeven, el empresario neerlandés con dos lingotes de oro que usó tres sociedades pantalla para conceder préstamos a Plus Ultra

La UDEF sitúa a Zapatero como intermediario de operaciones de oro, níquel y petróleo venezolano con compradores chinos y suizos

En la casa de Zapatero se daban las instrucciones de mayor “sensibilidad” mientras la oficina de Ferraz era el “centro de dirección operativo” de la trama, según los investigadores

Todo lo que ha encontrado la UDEF en la caja fuerte de Zapatero: joyas, relojes y piezas de oro que el sumario atribuye a “herencias” y “regalos de viajes”

ECONOMÍA

La mejora de los accesos de la línea C-5 de cercanías de Madrid beneficiará a 72 millones de viajeros

La mejora de los accesos de la línea C-5 de cercanías de Madrid beneficiará a 72 millones de viajeros

Caos de la tasa de basuras: sentencias contradictorias ponen en jaque las cuentas de miles de ayuntamientos y una recaudación de 3.500 M€

Adiós al billete de metro en Madrid: los viajeros podrán pagar con tarjeta bancaria y móvil a partir del 1 de junio

La vivienda pública se dispara: las licitaciones alcanzan los 465 millones en el primer trimestre, la mejor cifra en 18 años

La visita del papa León XIV a Madrid tendrá un impacto de entre 90 y 120 millones de euros

DEPORTES

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La indirecta de Huijsen tras quedarse fuera de la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Los 26 de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: Joan Garcia a Lamine Yamal, Nico Williams o Mikel Merino

La reacción de Gavi al enterarse de que se encontraba en la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Luis de la Fuente deja fuera de la lista al Real Madrid: ni Huijsen ni Carvajal, la mala temporada blanca lastra a los internacionales