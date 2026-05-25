Buse quiere ser el motor del deporte en Perú

París, 25 may (EFE).- Ignacio Buse lamentó no haber tenido más días de descanso entre su triunfo en la final de Hamburgo y su debut en Roland Garros, donde cayó frente al ruso Andrey Rublev, pero el peruano es consciente de que ha dado un paso grande en su carrera y ha cobrado una notoriedad que quiere usar para desarrollar el deporte en su país.

"Creo que todavía no he asimilado lo que hice la semana pasada", dijo el de Lima, afincado en Barcelona, que reconoció que no disfrutó su primer duelo en la tierra batida de París, pero que se marchó satisfecho por las buenas sensaciones que tuvo en el cuarto set, cuando llegó a tener una ventaja de 4-1 para forzar el quinto.

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"Si hubiese tenido algún día más de descanso hubiese estado mejor. Me habría gustado poder encontrarme mejor, tener mejores sensaciones. No las tuve, solo en el cuarto set. Era un torneo que me hacía mucha ilusión", afirmó.

Buse trató de quedarse con lo positivo de su derrota, con su capacidad de sufrimiento y con el buen juego que reencontró en el cuarto set, pero también del rival, del que dijo admirar la manera en la que dominaba todos los aspectos del juego, una enseñanza que se lleva para el futuro.

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"Es mi primer Roland Garros y me quedo con la experiencia de que en el cuarto pude disfrutarlo", dijo el de Lima, que pese a que ha sumado su primer título ATP afirmó que su vida no ha cambiado nada: "Como mucho me reconocen algo más en Perú".

Arropado por muchos aficionados peruanos que corearon su nombre y el de su país, Buse aseguró sentir ese aliento en una ciudad donde su tío, Gastón Acurio, es un reconocido chef.

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"Estos días han estado bien porque hemos podido reencontrarnos un poco en familia", dijo el peruano, que seguirá en la capital francesa para disputar el dobles.

Buse comentó que ahora tendrá que gestionar mentalmente el salto que da su carrera tras estos resultados, "que no se convierta en una presión negativa, que sea una motivación".

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Pero también quiere aprovechar su buena actuación para lanzar un proyecto que permita extender el tenis por todo el país.

"Es un proyecto que me gustaría poner en marcha en Perú de poder masificar el deporte, llevar el tenis a regiones pobres, no necesariamente en Lima, en colaboración con las autoridades y empresas privadas, que van a poner su granito de arena", señaló.

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"En Perú el tenis es percibido como un deporte de ricos y quiero que se extienda, como sucedió con 'Guga' en Brasil", señaló. EFE