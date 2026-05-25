Espana agencias

Osorio: "Es un orgullo representar a Colombia y a Latinoamérica"

Guardar
Google icon

París, 25 may (EFE).- La colombiana Camila Osorio, quien pasó este lunes a la segunda ronda del Roland Garros tras apear a la rusa Yekaterina Alexandrova (14 del mundo), se mostró exultante por el pase a la segunda ronda, en la que se medirá ante la kazaja Yulia Putintseva (76º).

"Hay que disfrutar de estos momentos, imagínate, representar a Colombia, a Latinoamérica es lo más hermoso que hay y yo, por donde voy, me muestro orgullosamente colombiana, latina", declaró la tenista de Cúcuta, número 86 del mundo.

PUBLICIDAD

La jugadora colombiana, de 24 años, ha logrado clasificarse para la segunda ronda del Roland Garros por cuarta vez en seis participaciones, instancia que también alcanzó en el Open de Australia (dos veces), Wimbledon (una vez) y US Open (dos). La mejor marca de la de Cúcuta en un grande fue una tercera ronda en 2021 en Wimbledon.

Ante Putintseva, Osorio recordó que "nunca" se enfrentó a ella en el circuito profesional, pero reconoció que es "una rival con mucha experiencia"

PUBLICIDAD

"Lleva muchos años en el circuito y sabe cómo jugar, sabe cómo competir, va a ser una pelea de principio a fin, donde tengo que salir a luchar como lo he venido haciendo, tratando de seguir siendo agresiva y de tomar la iniciativa", anotó.

Respecto al intenso calor en París, que supera los 30 grados y que ha afectado a varios jugadores, la colombiana coincidió con otros colegas latinoamericanos en que se trata de una condición que, a priori, les beneficia.

"Nosotros estamos acostumbrados, venimos de Sudamérica, el calor que hace, por lo menos mi ciudad, es un calor tremendo, es muy parecido al de acá, así que estoy adaptada. Lo único es la pelota vuela un poco más, porque las canchas están más secas", refirió. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Buse quiere ser el motor del deporte en Perú

Infobae

Charlyn Corral lidera la lista de Pedro López para los amistosos de México ante Australia

Infobae

Fiscalía apoyó todas las medidas pedidas por UDEF menos el registro de la casa de Zapatero

Infobae

Sasa Obradovic deja de ser el entrenador del Estrella Roja

Infobae

La mexicana Renata Zarazúa cede en primera ronda ante la rusa Diana Shnaider

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del caso Plus Ultra, en directo | La Policía halló 286.000 euros en efectivo sin declarar repartidos por toda la casa del testaferro de Zapatero

Última hora del caso Plus Ultra, en directo | La Policía halló 286.000 euros en efectivo sin declarar repartidos por toda la casa del testaferro de Zapatero

Simón Verhoeven, el empresario neerlandés con dos lingotes de oro que usó tres sociedades pantalla para conceder préstamos a Plus Ultra

La UDEF sitúa a Zapatero como intermediario de operaciones de oro, níquel y petróleo venezolano con compradores chinos y suizos

En la casa de Zapatero se daban las instrucciones de mayor “sensibilidad” mientras la oficina de Ferraz era el “centro de dirección operativo” de la trama, según los investigadores

Todo lo que ha encontrado la UDEF en la caja fuerte de Zapatero: joyas, relojes y piezas de oro que el sumario atribuye a “herencias” y “regalos de viajes”

ECONOMÍA

La mejora de los accesos de la línea C-5 de cercanías de Madrid beneficiará a 72 millones de viajeros

La mejora de los accesos de la línea C-5 de cercanías de Madrid beneficiará a 72 millones de viajeros

Caos de la tasa de basuras: sentencias contradictorias ponen en jaque las cuentas de miles de ayuntamientos y una recaudación de 3.500 M€

Adiós al billete de metro en Madrid: los viajeros podrán pagar con tarjeta bancaria y móvil a partir del 1 de junio

La vivienda pública se dispara: las licitaciones alcanzan los 465 millones en el primer trimestre, la mejor cifra en 18 años

La visita del papa León XIV a Madrid tendrá un impacto de entre 90 y 120 millones de euros

DEPORTES

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La indirecta de Huijsen tras quedarse fuera de la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Los 26 de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: Joan Garcia a Lamine Yamal, Nico Williams o Mikel Merino

La reacción de Gavi al enterarse de que se encontraba en la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Luis de la Fuente deja fuera de la lista al Real Madrid: ni Huijsen ni Carvajal, la mala temporada blanca lastra a los internacionales