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Cerúndolo: "Me habría gustado ganar en tres sets pero está bien sufrir un poco"

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París, 25 may (EFE).- El argentino Francisco Cerúndolo tuvo que irse al cuarto set para superar la primera ronda de Roland Garros contra el neerlandés Botic Van De Zandschulp, aunque tuvo servicio a su favor para cerrarlo en tres, pero el jugador reconoció que esa irregularidad le viene pesando en su juego.

"He perdido muchos partidos en los que he tenido oportunidades de ganar y esas cosas se te vienen a la mente en esos momentos", dijo el favorito 25 tras imponerse 6-3, 6-4, 6-7(7) y 6-4.

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"De tenerlo controlado tuve que disputar una hora más batallando muchísimo", lamentó el argentino, que pese a todo dijo encontrarse bien físicamente pese a que estuvo en la pista tres horas y 40 minutos.

"Me gusta ganar en tres sets porque ahorras energía y eso siempre es importante en un Grand Slam, pero a la vez estoy contento de haberlo ganado de eta manera, porque atraviesas ciertos momentos de tensión, de nervios que te preparan para las próximas rondas", comentó.

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El argentino no ha tenido buenos resultados en la gira de tierra batida y lo atribuyó a esa irregularidad que le impide aprovechar sus oportunidades en los partidos, algo que espera mejorar en el futuro. EFE

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