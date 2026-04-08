Espana agencias

Una sentencia anula la retirada del carné a un conductor con problemas de salud mental

Guardar

Málaga, 8 abr (EFE).- El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Málaga ha anulado la retirada del permiso de conducir a una persona con problemas de salud mental por una resolución de Tráfico sin motivación ni evaluación clínica real.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, ordena a la Administración que proceda a una nueva valoración de las aptitudes psicofísicas actuales del conductor para la prórroga del permiso de conducción por la inspección médica competente con una revisión de forma presencial.

El conductor ha recibido asistencia jurídica de la confederación Salud Mental España, que ha celebrado el fallo y ha reclamado este miércoles en un comunicado "erradicar el estigma y los estereotipos hacia las personas con problemas de salud mental que impregnan a las instituciones y administraciones públicas".

El hombre presentó en 2021 su solicitud anual de renovación del permiso y propuso espaciar los controles médicos "porque llevaba más de diez años estable y en seguimiento clínico continuado, renovando de forma ininterrumpida el permiso desde 2009 y sin haber tenido incidente alguno".

Sin embargo, la Jefatura provincial de Tráfico de Málaga rechazó su propuesta y le retiró el permiso de conducir de forma irreversible, "pese a que la persona estaba clínicamente estable, mantenía un proyecto de vida activo y dependía del permiso para desplazarse a su lugar de trabajo", según Salud Mental España.

La decisión se basó exclusivamente en un informe médico "extremadamente breve", "sin examen presencial y sin explicar por qué se ignoraban los informes especializados del SAS que acreditaban su idoneidad para conducir".

La retirada del permiso provocó un "impacto severo" al conductor, con la pérdida del empleo como operario y "la ruptura de un proyecto de vida autónomo, generando una situación de indefensión al impedirle, incluso, solicitar futuras renovaciones del carné de conducir".

Según la resolución judicial, la actuación administrativa fue "arbitraria, inmotivada e irrazonable", y vulneró principios de seguridad jurídica y proporcionalidad.

En estos momentos, tras la resolución favorable, el conductor está de nuevo en posesión de su carné, que tendrá que renovar con revisiones periódicas cada seis meses.

"La retirada del permiso de conducir me afectó profundamente: perdí mi empleo estable, no pude hacer frente al pago del coche que acababa de adquirir y mi salud se deterioró hasta requerir dos ingresos hospitalarios", ha afirmado el conductor en el comunicado.

Se estudia ahora la presentación de una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por los daños y perjuicios ocasionados por la resolución revocada. EFE

Últimas Noticias

El Supremo obliga al banco y exime a promotora de reembolso por un inmueble no construido

Infobae

Guardiola apela a la "discreción y lealtad" en las negociaciones con Vox

Infobae

Los jóvenes gitanos se reivindican: "Pedimos que nos dejen ser del siglo XXI"

Infobae

Condenado a 8 años por agresión sexual y amenazas tras hacerse pasar por narcotraficante

Infobae

Israel arrestó a un casco azul español en Líbano y lo liberó tras protestar España

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil asegura que la rotura de la vía de Adamuz se produjo un día antes del accidente

La Guardia Civil asegura que la rotura de la vía de Adamuz se produjo un día antes del accidente

Pedro Sánchez anuncia un viaje a China de cinco días con “una agenda de alto nivel”: Pekín resalta que España “es un importante socio”

El ex director general de Logirail asegura que Claudia Montes, ‘amiga’ de Ábalos, no iba a trabajar porque su oficina no era “adecuada”: “Estaba en una escalera”

La Guardia Civil evita una estafa electrónica de 2,2 millones a través de un ‘smishing’ a una empresa madrileña

Sánchez valora como “buena noticia” el alto el fuego entre EEUU e Irán pero vuelve a señalar a Trump: “El Gobierno no aplaudirá a quienes incendian el mundo”

ECONOMÍA

Lucía Menéndez, abogada, sobre las herencias: “Uno de los errores más comunes es dejar pasar 6 meses para presentar los impuestos”

Lucía Menéndez, abogada, sobre las herencias: “Uno de los errores más comunes es dejar pasar 6 meses para presentar los impuestos”

Esto es lo que cuesta vivir en Barcelona: los barrios más baratos donde comprar y alquilar

Júbilo en el IBEX 35 y las bolsas europeas tras el alto el fuego entre EEUU e Irán: el petróleo se desploma por debajo de los 100 dólares

Virginia López, abogada: “Si tus vacaciones empiezan en tu día libre, te están engañando”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 8 de abril

DEPORTES

Problemas para Arbeloa en el partido de vuelta de Champions ante el Bayern: el Real Madrid no contará con Tchouaméni en Alemania

Problemas para Arbeloa en el partido de vuelta de Champions ante el Bayern: el Real Madrid no contará con Tchouaméni en Alemania

Las palabras de Álvaro Arbeloa tras derrota del Real Madrid ante el Bayern en Champions por 1-2: “Estamos vivos, está claro”

El Bayern conquista el Santiago Bernabéu y encamina los cuartos de final de Champions ante el Real Madrid

Así te hemos contado la victoria del Bayern ante el Real Madrid en Champions

A qué hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Champions entre el Real Madrid y el Bayern