El Mundial 2026 genera más negocio para comerciantes chinos del 'bazar del mundo' que 2022

Shanghái (China), 8 abr (EFE).- Los comerciantes de la ciudad oriental china de Yiwu, conocida como el 'bazar del mundo' por albergar el mayor mercado mayorista de productos pequeños del planeta, están registrando más pedidos ante el Mundial 2026 que los que recibieron ante el anterior torneo, el de Catar 2022.

Según el portal de noticias económicas Yicai, las ventas no paran de crecer a poco más de dos meses de que comience la competición, que se celebrará desde el 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Cabe recordar, eso sí, que la presente edición del Mundial contará con hasta 48 selecciones por las 32 del anterior torneo.

La empresaria Chen Xianchun, que opera una firma de artículos de papelería y deportivos en Yiwu, indicó que los pedidos relacionados con el Mundial ya han aumentado un 60 % por vía digital -es decir, clientes ya establecidos- y un 30 % en física -nuevos compradores que llegan a la ciudad para negociar- en comparación con 2022.

Entre los productos que vende Chen destacan los llaveros, las chapas o los imanes para neveras.

La información también cita a un comerciante de camisetas de fútbol en la provincia suroriental de Cantón, principal centro manufacturero del país, que espera vender hasta 150.000 unidades de cara al torneo por las 60.000 de Catar.

"El anterior Mundial nos dio la oportunidad de entrar en el mercado de Oriente Medio, y esperamos que con esta edición nuestras ventas en Norteamérica y Latinoamérica registren un aumento considerable", indicó.

Según Zhang Zhouping, analista de la firma Bense Think Tank, la próxima ventana de oportunidad para los comerciantes chinos llegará una vez que comience el torneo, especialmente en lo relativo a mercadería de equipos revelación o de aquellos que lleguen a la final. EFE