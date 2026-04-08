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El diésel sube un 5,8 % desde inicio de Semana Santa y marca máximos tras la rebaja fiscal

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Madrid, 8 abr (EFE).- El precio de venta del diésel ha subido un 5,8 % desde el 27 de marzo, fecha de inicio de la primera operación salida de Semana Santa, y ya se paga de media a 1,881 euros por litro, su precio más alto desde que entró en vigor la rebaja fiscal a los carburantes.

Según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) correspondientes a este martes, el precio medio de venta de la gasolina en las estaciones de servicio españolas es 1,573 euros por litro, un 1 % más cara que el 27 de marzo.

Si la comparación del precio de venta de los carburantes se hace con el 21 de marzo, último día en el que no se aplicó la rebaja fiscal, el coste del gasóleo ha descendido un 4,5 % y el de la gasolina un 13,5 %.

Con la subida del precio de los carburantes consecuencia de la inestabilidad provocada por la guerra en Irán, llenar un depósito de 55 litros de gasóleo cuesta 103,45 euros y uno de gasolina 86,51 euros.

Respecto al precio de los carburantes antes de impuestos, por lo que no se tiene en cuenta la rebaja fiscal, desde el pasado 21 de marzo el diésel ha subido un 10,5 % y la gasolina un 3,8 %.

De hecho, el gasóleo marcó este martes su precio más alto del año antes de impuestos, mientras que la gasolina lo registró durante el primer día de aplicación de la rebaja fiscal a los carburantes.

A pesar de que el precio de venta de los carburantes ha descendido tras la entrada en vigor de estas medidas, el gasóleo más caro en España se llegó a pagar este martes a 2,199 euros el litro en una estación de servicio de Alhama de Murcia y en una de Lepe (Huelva).

Por el contrario, una semana más el diésel más barato se encuentra en Vélez-Rubio (Almería), ya que este martes el litro se pagó a 1,28 euros, un 31,9 % menos que el precio medio en España y un 41,7 % que el precio máximo de venta.

Por operadores, Repsol cuenta con el gasóleo más caro, con un precio medio en sus estaciones de 1,966 euros por litro, y le siguen BP Oil (1,956) y Moeve (1,951).

Entre las más asequibles destaca Tamoil, con 1,697 euros de media por litro, y le sigue la compañía de bajo coste de movilidad sostenible Ballenoil -integrada en Moeve- con 1,77 euros.

En cuanto a la gasolina, la estación de servicio de Alhama de Murcia que suministra el gasóleo más caro es la única que vende la gasolina en España a más de 2 euros por litro (2,099 euros).

La más asequible se suministra en Gavá, Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), L'Ampolla (Tarragona) y Tudela (Navarra) a 1,319 euros por litro, un 16,1 % más barata que la media nacional y un 37,2 % menos que el precio máximo de venta.

Respecto al precio medio de venta de las gasolinas por operadoras, Dyneff cuenta con el más caro (1,629 euros) y le siguen BP Oil (1,613) y Moeve (1,612). Por el contrario, la más barata es de Ballenoil, a 1,487 euros de media el litro. EFE

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