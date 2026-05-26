93-130. Los Knicks barren a los Cavaliers y jugarán por su primer anillo desde 1973

Washington, 25 may (EFE).- Los New York Knicks sellaron este lunes la barrida por 4-0 ante los Cleveland Cavaliers con una paliza por 93-130 con la que se proclamaron campeones del Este por primera vez desde 1999, clasificando a las Finales de la NBA en busca de su primer anillo desde 1973.
Los Knicks esperan ahora a su rival por el título, que saldrá del duelo entre los Oklahoma City Thunder y los San Antonio Spurs, en unas finales del Oeste de enorme desgaste, con la serie igualada 2-2. EFE
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