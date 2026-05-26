Sánchez viaja a Roma, donde dará su primera rueda de prensa tras la imputación de Zapatero

Madrid, 26 may (EFE).- El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, viaja hoy a Roma para iniciar una agenda que concluirá el miércoles con una reunión con el papa en el Vaticano y tras la que ofrecerá una rueda de prensa, la primera desde la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

En ella podrá expresar su posición tras los detalles que se van conociendo de esa investigación y que han llevado a socios de su investidura como el PNV y Coalición Canaria a presionar en favor del fin de la legislatura.

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Una opinión que ha llegado a compartir el expresidente del Gobierno Felipe González, y ante la que el Ejecutivo ha mostrado su respeto aunque ha recalcado que no la comparte y que la intención es que los comicios sean cuando corresponden, en 2027.

Hasta ahora, Sánchez solo se ha referido públicamente a la situación de Zapatero en la sesión de control al Gobierno en el Congreso el pasado miércoles, donde en respuesta a una pregunta del líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, expresó todo su apoyo al expresidente.

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El Ejecutivo ha insistido en que no había pruebas documentales de los hechos que se le imputan a Zapatero, que tendrá que declarar el 2 de junio en la Audiencia Nacional por el caso de la aerolínea Plus Ultra, y ha instado a esperar a la evolución de este asunto.

Si esta cuestión estará presente con seguridad en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros de este martes, también se prevé que lo esté el miércoles en la comparecencia de Sánchez ante los periodistas tras reunirse con el papa en el Vaticano.

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El presidente del Gobierno volará hoy a la capital italiana, y su agenda la iniciará con un acto en la organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) con motivo de la Semana de la Nutrición y en el que estará acompañado por el ministro de Agricultura, Luis Planas, cuya candidatura ha presentado España para dirigir este organismo.

También se reunirá este martes con un grupo de empresarios españoles e italianos, y el miércoles será recibido por León XIV a pocos días de la visita que el papa realizará a España.

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Los gobiernos de España e Italia han estado en contacto para intentar una reunión entre Sánchez y su homóloga italiana, Giorgia Meloni, pero finalmente, según el Ejecutivo, no ha sido posible debido a problemas de agenda. EFE