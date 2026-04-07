Corinthians contrata al exseleccionador Fernando Diniz tras despedir a Dorival Júnior

São Paulo, 6 abr (EFE).- El Corinthians anunció este lunes al exseleccionador brasileño Fernando Diniz como nuevo entrenador del primer equipo, menos de un día después de destituir a Dorival Júnior por el mal inicio en el 'Brasileirão'.

Diniz, conocido como el 'Pep Guardiola brasileño' por su estilo basado en la posesión, firmó un contrato con el conjunto de São Paulo por una temporada, es decir, hasta finales de 2026, según informó el club en una nota.

El preparador de Patos de Minas se encontraba libre en el mercado desde febrero pasado, cuando fue despedido del Vasco da Gama coincidiendo con el arranque de la presente campaña.

Diniz debutará en el banquillo del Corinthians el jueves en Argentina, donde se medirá al Atlético Platense en la primera jornada del Grupo E de la Copa Libertadores, que completan Peñarol y el Independiente Santa Fe.

En su último trabajo, llevó al Vasco da Gama a la final de la Copa de Brasil 2025, que perdió precisamente ante el Corinthians, entonces dirigido por Dorival Júnior.

Pese a acabar la anterior temporada con un título, Dorival no ha resistido al mal inicio del equipo en el Campeonato Brasileño.

El 'Timão', que cuenta con el neerlandés Memphis Depay y el inglés Jesse Lingard en sus filas, perdió el domingo en casa ante el Internacional (0-1) y roza la zona de descenso, con un balance de dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.

Diniz tendrá ahora la misión de recomponer la moral de una plantilla que aspira a ganar más trofeos, tras reforzarse en los últimos meses con Lingard, el mediapunta marroquí Zakaria y el central brasileño Gabriel Paulista, exjugador del Arsenal, Valencia y Villarreal.

El técnico de 52 años se hizo un hueco entre los grandes preparadores brasileños de la actualidad tras ganar la Copa Libertadores 2023 con el Fluminense.

Posteriormente, tomó las riendas de la selección brasileña, a la que dirigió en apenas seis partidos hasta que fue sustituido por Dorival Júnior, quien tampoco cuajó una buena actuación con la Canarinha y acabó dejando su puesto para el italiano Carlo Ancelotti. EFE