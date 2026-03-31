Tres detenidos en Torrevieja por hurtos en joyerías con el método del “descuido”

Torrevieja (Alicante), 31 mar (EFE).- Tres personas han sido detenidas en Torrevieja (Alicante) al desarticular un grupo criminal itinerante especializado en hurtos en joyerías con el método del “descuido” y simulando ser clientes con gran poder adquisitivo.

Según la Policía Nacional, la investigación se inició el pasado agosto al detectarse la presencia de este grupo en Zaragoza, el cual actuaba por todo el país con el mismo 'modus operandi', que consistía en acceder a establecimientos, principalmente joyerías, donde solicitaban a los empleados que les mostrasen diferentes piezas.

Para generar confianza, exhibían de forma ostentosa un fajo de billetes, simulando una alta capacidad económica y aprovechaban momentos de distracción de los trabajadores para sustraer con gran habilidad el mayor número posible de joyas antes de abandonar el lugar rápidamente para evitar ser descubiertos.

Los investigados actuaban de forma organizada y coordinada, con reparto de funciones entre los distintos miembros del grupo, y se desplazaban por Zaragoza, Vizcaya, Málaga, Toledo o Alicante con un total de ocho robos esclarecidos por un montante superior a los 50.000 euros.

Una vez identificados, se estableció un dispositivo policial que culminó con su localización y detención en la localidad alicantina de Torrevieja.

Los detenidos, reincidentes, ya han pasado a disposición judicial como presuntos responsables de ocho delitos de hurto y pertenencia a grupo criminal, y han quedado en libertad con cargos en una investigación que sigue abierta, sin descartar nuevos arrestos. EFE

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