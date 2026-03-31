Espana agencias

Temas del día de EFE España del martes 31 de marzo de 2026 (13:30 horas)

Guardar

GOBIERNO LEGISLATURA

Carlos Cuerpo y Arcadi España posan en la Moncloa antes de acudir al Consejo de Ministros

(Texto enviado a las 09:29 horas. 189 palabras) (Foto) (Audio) (Vídeo) (Directo)

El Gobierno aprueba el indulto a las "Las seis de la Suiza"

(Texto enviado a las 13:26 horas. 429 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

El Gobierno aprueba la creación del Observatorio para la Prevención del Suicidio

(Texto enviado a las 13:12 horas. 364 palabras) (Foto) (Audio) (Vídeo)

IRÁN GUERRA

La fragata Méndez Núñez sustituirá a la Cristóbal Colón para continuar la misión en Chipre

(Texto enviado a las 13:06 horas. 488 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

ESPAÑA DÉFICIT

España cerró 2025 con un déficit del 2,39% del PIB, el más bajo desde la crisis financiera

(Texto enviado a las 13:17 horas. 572 palabras)

ESPAÑA DEUDA

La deuda pública cerró 2025 en el 100,7 % del PIB, el nivel más bajo desde la pandemia

(Texto enviado a las 10:56 horas. 439 palabras)

SUCESOS NARCOTRÁFICO

El narcotúnel de Ceuta formaba parte de una e las mayores redes de distribución de hachís

(Texto enviado a las 12:34 horas. 890 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PROFESIONES MÉDICAS

El Estatuto Marco y las nuevas profesiones sanitarias impulsan reformar una ley de 2003

(Texto a las 8:00 horas. 868 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8012462527 - 8012367753  y otros)

CULTURA LUNA

Los viajes a la luna en la literatura, la música, el cine y la televisión

(Texto a las 9:15 horas. 848 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios 8022637389)

CIENCIA PERIODISMO (Entrevista)

El periodismo científico madura: ya no solo divulga, también vigila la ciencia

(Texto enviado a las 09:05 horas, 811 palabras) (Foto)

SEMANA SANTA

Las mujeres que mantienen la tradición de la Semana Santa en Alfoz de Lloredo (Cantabria)

(Texto enviado a las 09:54 horas. 717 palabras) (Foto) (Audio) (Vídeo)

Una veintena de mujeres portan con recogimiento la Virgen del Rosario en Logroño

(Texto enviado a las 09:10 horas. 637 palabras) (Foto) (Audio) (Vídeo)

TIEMPO SEMANA SANTA

Tiempo estable matizado por lluvia en el norte, viento en el noreste y calima en Canarias

(Texto enviado a las 12:18 horas. 613 palabras) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA PENDIENTE A LAS 13:30 HORAS

POLÍTICA

13:30h.- Barcelona.- PARLAMENTO CATALUÑA.- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, el presidente del Parlament, Josep Rull, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, firman un protocolo de colaboración entre las tres instituciones para la ampliación y mejora de las dependencias de la cámara catalana. Parlament. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

13:30h.- Madrid.- IRÁN GUERRA.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne con los embajadores de países del Golfo acreditados en España, en la sede del Ministerio (Palacio de Santa Cruz).

JUSTICIA Y SEGURIDAD

14:00h.- Madrid.- ESPAÑA FRANCIA.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, mantiene un encuentro con el ministro de Justicia de la República Francesa, Gérald Darmanin, en la sede del Ministerio (Palacio de Parcent).

SOCIEDAD

18:00h.- Oviedo.- VISIBILIDAD TRANS.- Concentración en defensa de los derechos de personas transexuales con motivo de la celebración del Día Internacional de la Visibilidad Trans Plaza del Ayuntamiento

18:00h.- València.- IGUALDAD DERECHOS.- Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar, celebra una concentración por el Día de la visibilidad trans ante el Ayuntamiento de València para denunciar "la institucionalización de la transfobia que PP y Vox llevan adelante". Plaza del Ayuntamiento.

20:00h.- Logroño.- SEMANA SANTA.- Santo Rosario del Dolor, en el que participan los pasos de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario, portado sólo por mujeres; y del Sabat Mater, que recorren el casco antiguo de Logroño. Plaza San Bartolomé (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

20:00h.- León.- SEMANA SANTA.- Procesión del Perdón que sale del Convento de Santa Cruz Hermanas Clarisas y que tiene como acto central el indulto de una presa ante la catedral. (A las 12:30h, el obispo de León, Luis Ángel de las Heras, recibe en el Palacio Episcopal a los 16 internos del centro penitenciario que participan como braceros en la procesión). Catedral (Texto) (Foto)

21:15h.- Salamanca.- SEMANA SANTA.- La procesión más distintiva de Salamanca, la de la Hermandad Universitaria, ofrece la solemne Promesa de Silencio en el Patio de Escuelas, frente a la fachada plateresca de la Universidad. Clerecía/Patio de Escuelas (Texto) (Foto) (Vídeo)

EFE

ra/mcm

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245

Últimas Noticias

Tres detenidos en Torrevieja por hurtos en joyerías con el método del “descuido”

Infobae

Castilla-La Mancha autoriza demandar al Gobierno por no modificar las reglas del trasvase

Infobae

Cinco coronas de flores recuerdan y piden justicia para los mineros fallecidos hace un año

Infobae

El Gobierno aprueba cerca de 800 millones para programas científicos y espaciales

Infobae

El Gobierno asegura que habrá "plazo suficiente" para las solicitudes de los inmigrantes

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza de la DANA rechaza la personación de Carlos Mazón en la causa por ser una petición que no se contempla “en el derecho procesal penal español”

La jueza de la DANA rechaza la personación de Carlos Mazón en la causa por ser una petición que no se contempla “en el derecho procesal penal español”

El Gobierno defiende que España es un “socio fiable” ante las críticas de Estados Unidos por cerrar el espacio aéreo: Rubio afirmó que revisarán el acuerdo con la OTAN

Italia, tras los pasos de España: Meloni veta el uso de una base siciliana para la guerra con varios bombarderos estadounidenses ya en pleno vuelo

La Policía Nacional encuentra en Ceuta un compleja infraestructura subterránea para introducir toneladas de hachís en España con raíles, vagones y poleas

La Justicia murciana avala el desahucio de un militar de una vivienda que pertenece a Defensa al haber dejado el servicio activo

ECONOMÍA

Unas filtraciones bajo una terraza privada condenan a toda una comunidad a pagar 8.000 euros

Unas filtraciones bajo una terraza privada condenan a toda una comunidad a pagar 8.000 euros

La UE ya sugiere que los europeos deberían viajar menos para ahorrar energía por la guerra de Irán y ante una “interrupción prolongada” del suministro

Podrás pagar con Bizum en tiendas físicas a partir de mayo: así es el nuevo sistema para comprar con el móvil

Valencia aprueba una nueva regulación para los pisos turísticos: solo en bajos y primeras plantas, con acceso independiente y topes por zona

Aumenta el empleo de las personas con discapacidad en España, pero el 65% sigue fuera del mercado laboral: la psicosocial es la más castigada

DEPORTES

Ronald Araújo comparte su experiencia con los problemas de salud mental: “Había cosas que necesitaba aprender”

Ronald Araújo comparte su experiencia con los problemas de salud mental: “Había cosas que necesitaba aprender”

Marc Márquez sigue buscando su mejor versión: “Todavía no está en plena forma”

El FC Barcelona podría volver a jugar en Montjuic para terminar las obras del Camp Nou: fechas y opciones que baraja el equipo azulgrana

Los controladores aéreos de Sevilla avisan de una posible huelga que podría poner en jaque la Copa del Rey

Sinner aprieta la lucha con Carlos Alcaraz por el número uno: la tierra decidirá el rey del ranking ATP