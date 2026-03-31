Temas del día de EFE España del martes 31 de marzo de 2026 (13:30 horas)

GOBIERNO LEGISLATURA

Carlos Cuerpo y Arcadi España posan en la Moncloa antes de acudir al Consejo de Ministros

(Texto enviado a las 09:29 horas. 189 palabras) (Foto) (Audio) (Vídeo) (Directo)

El Gobierno aprueba el indulto a las "Las seis de la Suiza"

(Texto enviado a las 13:26 horas. 429 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

El Gobierno aprueba la creación del Observatorio para la Prevención del Suicidio

(Texto enviado a las 13:12 horas. 364 palabras) (Foto) (Audio) (Vídeo)

IRÁN GUERRA

La fragata Méndez Núñez sustituirá a la Cristóbal Colón para continuar la misión en Chipre

(Texto enviado a las 13:06 horas. 488 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

ESPAÑA DÉFICIT

España cerró 2025 con un déficit del 2,39% del PIB, el más bajo desde la crisis financiera

(Texto enviado a las 13:17 horas. 572 palabras)

ESPAÑA DEUDA

La deuda pública cerró 2025 en el 100,7 % del PIB, el nivel más bajo desde la pandemia

(Texto enviado a las 10:56 horas. 439 palabras)

SUCESOS NARCOTRÁFICO

El narcotúnel de Ceuta formaba parte de una e las mayores redes de distribución de hachís

(Texto enviado a las 12:34 horas. 890 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PROFESIONES MÉDICAS

El Estatuto Marco y las nuevas profesiones sanitarias impulsan reformar una ley de 2003

(Texto a las 8:00 horas. 868 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8012462527 - 8012367753 y otros)

CULTURA LUNA

Los viajes a la luna en la literatura, la música, el cine y la televisión

(Texto a las 9:15 horas. 848 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios 8022637389)

CIENCIA PERIODISMO (Entrevista)

El periodismo científico madura: ya no solo divulga, también vigila la ciencia

(Texto enviado a las 09:05 horas, 811 palabras) (Foto)

SEMANA SANTA

Las mujeres que mantienen la tradición de la Semana Santa en Alfoz de Lloredo (Cantabria)

(Texto enviado a las 09:54 horas. 717 palabras) (Foto) (Audio) (Vídeo)

Una veintena de mujeres portan con recogimiento la Virgen del Rosario en Logroño

(Texto enviado a las 09:10 horas. 637 palabras) (Foto) (Audio) (Vídeo)

TIEMPO SEMANA SANTA

Tiempo estable matizado por lluvia en el norte, viento en el noreste y calima en Canarias

(Texto enviado a las 12:18 horas. 613 palabras) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA PENDIENTE A LAS 13:30 HORAS

POLÍTICA

13:30h.- Barcelona.- PARLAMENTO CATALUÑA.- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, el presidente del Parlament, Josep Rull, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, firman un protocolo de colaboración entre las tres instituciones para la ampliación y mejora de las dependencias de la cámara catalana. Parlament. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

13:30h.- Madrid.- IRÁN GUERRA.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne con los embajadores de países del Golfo acreditados en España, en la sede del Ministerio (Palacio de Santa Cruz).

JUSTICIA Y SEGURIDAD

14:00h.- Madrid.- ESPAÑA FRANCIA.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, mantiene un encuentro con el ministro de Justicia de la República Francesa, Gérald Darmanin, en la sede del Ministerio (Palacio de Parcent).

SOCIEDAD

18:00h.- Oviedo.- VISIBILIDAD TRANS.- Concentración en defensa de los derechos de personas transexuales con motivo de la celebración del Día Internacional de la Visibilidad Trans Plaza del Ayuntamiento

18:00h.- València.- IGUALDAD DERECHOS.- Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar, celebra una concentración por el Día de la visibilidad trans ante el Ayuntamiento de València para denunciar "la institucionalización de la transfobia que PP y Vox llevan adelante". Plaza del Ayuntamiento.

20:00h.- Logroño.- SEMANA SANTA.- Santo Rosario del Dolor, en el que participan los pasos de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario, portado sólo por mujeres; y del Sabat Mater, que recorren el casco antiguo de Logroño. Plaza San Bartolomé (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

20:00h.- León.- SEMANA SANTA.- Procesión del Perdón que sale del Convento de Santa Cruz Hermanas Clarisas y que tiene como acto central el indulto de una presa ante la catedral. (A las 12:30h, el obispo de León, Luis Ángel de las Heras, recibe en el Palacio Episcopal a los 16 internos del centro penitenciario que participan como braceros en la procesión). Catedral (Texto) (Foto)

21:15h.- Salamanca.- SEMANA SANTA.- La procesión más distintiva de Salamanca, la de la Hermandad Universitaria, ofrece la solemne Promesa de Silencio en el Patio de Escuelas, frente a la fachada plateresca de la Universidad. Clerecía/Patio de Escuelas (Texto) (Foto) (Vídeo)

EFE

ra/mcm

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245