El PSOE reprocha al PP su "política de desprecio" tras las críticas a Cuerpo y las achaca a su "falta de proyecto"

Enma López, portavoz adjunta del PSOE y secretaria de Política Económica, Transformación Digital, Emprendimiento e Impacto Social, afirmó que da la impresión de que para el Partido Popular ningún socialista cuenta con la formación o la valía necesaria para desempeñar cargos de responsabilidad. Según publicó Europa Press, López argumentó que esta actitud de descalificación por parte del PP hacia los miembros del gobierno socialista y su entorno se ha repetido a lo largo del tiempo y no se limita a un solo dirigente.

Esta declaración surgió tras una serie de críticas que el secretario general del PP, Miguel Tellado, dirigió a la designación de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa del Ejecutivo, en sustitución de María Jesús Montero. Tal como reportó Europa Press, Tellado consideró que el nombramiento de Cuerpo constituía una "trampa", al ser presentado como un perfil técnico y ecuánime, y lanzó varios reproches tanto a la figura del ministro como al presidente Pedro Sánchez. Según el dirigente popular, "los retoques cosméticos de esta semana solo demuestran que Sánchez sigue acaparando poder en torno a sí mismo. Una vez más, con la trampa de vendernos que se da más poder a un ministro técnico, a un ministro moderado, ya, ya. Ya sabemos cómo acaban los técnicos y los moderados con Sánchez", sostuvo Tellado en declaraciones atribuidas por Europa Press.

El anuncio del cambio en la Vicepresidencia primera del Gobierno se produjo el pasado jueves, cuando Sánchez comunicó la salida de Montero para centrarse en su candidatura en las elecciones andaluzas, y a la vez hizo público el nombramiento de Arcadi España como nuevo ministro de Hacienda, quien hasta ese momento ocupaba la Secretaría de Estado de Política Territorial, según detalló el mismo medio.

Tellado, de acuerdo con Europa Press, llevó más allá su crítica señalando que quien acepta ser el "número dos" en el Gobierno "más corrupto de la historia", también acepta ser "el número dos de la corrupción, el número dos del sectarismo y el número dos de la degeneración institucional". Estas palabras marcaron el tono de confrontación en el debate político abierto en torno a los recientes nombramientos en el Ejecutivo.

En respuesta, Enma López lamentó, en una entrevista emitida por ‘La Hora de la 1’ y recogida por Europa Press, lo que considera una política de insulto y de desprecio por parte del PP. "Es una política de desprecio, es una política de insulto. Creo que deberían respetar más a su adversario y centrarse más en la política pero, por desgracia, a falta de proyecto y a falta de ideas, lo único que les queda es el insulto", aseguró López. La representante socialista recordó que hasta fechas recientes el propio Cuerpo era valorado positivamente por el partido de la oposición y, al asumir sus nuevas competencias, pasó a convertirse en objeto de ataques. Según subrayó López, "hace un año, hace un mes, el señor Cuerpo les gustaba mucho, era el único que se salvaba y ha sido llegar a ser vicepresidente primero y resulta que ya parece ser que nada le vale".

A juicio de la dirigente socialista, el PP recurre de modo sistemático al agravio porque, según sus palabras, "a falta de proyecto y a falta de ideas, lo único que les queda es el insulto", tal como recoge Europa Press. López opinó que el nivel de la oposición ha descendido y que, a veces, insultan directamente y en otras ocasiones tratan de retraerse, pero que el resultado es una escalada verbal que, en su opinión, empobrece el debate político.

El medio Europa Press detalló que entre los reproches de López también figura la actitud del PP respecto a las medidas sociales impulsadas por el Gobierno en los últimos años. La portavoz lamentó que los populares calificaran de "claramente insuficientes" las acciones del denominado decreto anticrisis presentado por el Ejecutivo y recordaba que el PP nunca ha votado favorablemente a ninguno de los decretos sociales adoptados en los últimos siete años. López sostuvo que la oposición ha ido cambiando de argumento en cada ocasión y afirmó que "han ido cambiando de excusas, es casi imposible llevar el hilo de todas las excusas que han ido poniendo", lo que, bajo su punto de vista, dificulta a la ciudadanía comprender la postura del partido dirigido por Alberto Núñez Feijóo.

Durante la entrevista, Enma López defendió los 5.000 millones de euros movilizados por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Irán. Según resaltó y reportó Europa Press, la portavoz insistió en que estas ayudas han producido resultados en el corto plazo, mencionando que, tras la aprobación de las medidas, el precio de la gasolina experimentó una baja. Según López, estas iniciativas apuntan a no dejar a ningún ciudadano fuera, mientras que, en sus palabras, "las excusas" del PP -en referencia a su falta de apoyo a estos decretos- "no valen" y se han mostrado "inútiles para este país".

López reiteró que el partido de la oposición "nunca se puede contar con su apoyo a la hora de defender a los españoles y las españolas", insistiendo en que Vox, aliado parlamentario en ocasiones del PP, vota directamente en contra y que sus prioridades tampoco coinciden con las necesidades de la ciudadanía. Sobre la postura del partido liderado por Santiago Abascal, agregó que "hablan mucho de los españoles pero cuando llega la hora de la verdad en el fondo están con quien está poniendo aranceles al campo español y con quien está generando esta guerra injusta ilegal", según recogió Europa Press.

A lo largo de sus intervenciones, López mostró una visión crítica sobre el papel adoptado por el PP en la oposición, tanto en el tono empleado hacia sus adversarios como en relación con la ausencia de propuestas alternativas significativas frente a las decisiones recientes del Ejecutivo. Según subrayó, este escenario se ve reflejado en la dinámica parlamentaria y en el rechazo sistemático de los populares a las reformas y medidas orientadas a afrontar las crisis recientes. Los socialistas atribuyen esta actitud a una falta de rumbo y de proyecto político en el principal partido de la oposición, según consignó Europa Press.