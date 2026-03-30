Espana agencias

El PSOE reprocha al PP su "política de desprecio" tras las críticas a Cuerpo y las achaca a su "falta de proyecto"

Enma López señala que las descalificaciones del Partido Popular hacia Carlos Cuerpo evidencian carencia de rumbo político, acusa a la oposición de fomentar el enfrentamiento y critica la falta de alternativas frente a las recientes decisiones del Ejecutivo

Guardar
Imagen UMHMYDJNVZBCXCYRVR3IVYHSDA

Enma López, portavoz adjunta del PSOE y secretaria de Política Económica, Transformación Digital, Emprendimiento e Impacto Social, afirmó que da la impresión de que para el Partido Popular ningún socialista cuenta con la formación o la valía necesaria para desempeñar cargos de responsabilidad. Según publicó Europa Press, López argumentó que esta actitud de descalificación por parte del PP hacia los miembros del gobierno socialista y su entorno se ha repetido a lo largo del tiempo y no se limita a un solo dirigente.

Esta declaración surgió tras una serie de críticas que el secretario general del PP, Miguel Tellado, dirigió a la designación de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa del Ejecutivo, en sustitución de María Jesús Montero. Tal como reportó Europa Press, Tellado consideró que el nombramiento de Cuerpo constituía una "trampa", al ser presentado como un perfil técnico y ecuánime, y lanzó varios reproches tanto a la figura del ministro como al presidente Pedro Sánchez. Según el dirigente popular, "los retoques cosméticos de esta semana solo demuestran que Sánchez sigue acaparando poder en torno a sí mismo. Una vez más, con la trampa de vendernos que se da más poder a un ministro técnico, a un ministro moderado, ya, ya. Ya sabemos cómo acaban los técnicos y los moderados con Sánchez", sostuvo Tellado en declaraciones atribuidas por Europa Press.

El anuncio del cambio en la Vicepresidencia primera del Gobierno se produjo el pasado jueves, cuando Sánchez comunicó la salida de Montero para centrarse en su candidatura en las elecciones andaluzas, y a la vez hizo público el nombramiento de Arcadi España como nuevo ministro de Hacienda, quien hasta ese momento ocupaba la Secretaría de Estado de Política Territorial, según detalló el mismo medio.

Tellado, de acuerdo con Europa Press, llevó más allá su crítica señalando que quien acepta ser el "número dos" en el Gobierno "más corrupto de la historia", también acepta ser "el número dos de la corrupción, el número dos del sectarismo y el número dos de la degeneración institucional". Estas palabras marcaron el tono de confrontación en el debate político abierto en torno a los recientes nombramientos en el Ejecutivo.

En respuesta, Enma López lamentó, en una entrevista emitida por ‘La Hora de la 1’ y recogida por Europa Press, lo que considera una política de insulto y de desprecio por parte del PP. "Es una política de desprecio, es una política de insulto. Creo que deberían respetar más a su adversario y centrarse más en la política pero, por desgracia, a falta de proyecto y a falta de ideas, lo único que les queda es el insulto", aseguró López. La representante socialista recordó que hasta fechas recientes el propio Cuerpo era valorado positivamente por el partido de la oposición y, al asumir sus nuevas competencias, pasó a convertirse en objeto de ataques. Según subrayó López, "hace un año, hace un mes, el señor Cuerpo les gustaba mucho, era el único que se salvaba y ha sido llegar a ser vicepresidente primero y resulta que ya parece ser que nada le vale".

A juicio de la dirigente socialista, el PP recurre de modo sistemático al agravio porque, según sus palabras, "a falta de proyecto y a falta de ideas, lo único que les queda es el insulto", tal como recoge Europa Press. López opinó que el nivel de la oposición ha descendido y que, a veces, insultan directamente y en otras ocasiones tratan de retraerse, pero que el resultado es una escalada verbal que, en su opinión, empobrece el debate político.

El medio Europa Press detalló que entre los reproches de López también figura la actitud del PP respecto a las medidas sociales impulsadas por el Gobierno en los últimos años. La portavoz lamentó que los populares calificaran de "claramente insuficientes" las acciones del denominado decreto anticrisis presentado por el Ejecutivo y recordaba que el PP nunca ha votado favorablemente a ninguno de los decretos sociales adoptados en los últimos siete años. López sostuvo que la oposición ha ido cambiando de argumento en cada ocasión y afirmó que "han ido cambiando de excusas, es casi imposible llevar el hilo de todas las excusas que han ido poniendo", lo que, bajo su punto de vista, dificulta a la ciudadanía comprender la postura del partido dirigido por Alberto Núñez Feijóo.

Durante la entrevista, Enma López defendió los 5.000 millones de euros movilizados por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Irán. Según resaltó y reportó Europa Press, la portavoz insistió en que estas ayudas han producido resultados en el corto plazo, mencionando que, tras la aprobación de las medidas, el precio de la gasolina experimentó una baja. Según López, estas iniciativas apuntan a no dejar a ningún ciudadano fuera, mientras que, en sus palabras, "las excusas" del PP -en referencia a su falta de apoyo a estos decretos- "no valen" y se han mostrado "inútiles para este país".

López reiteró que el partido de la oposición "nunca se puede contar con su apoyo a la hora de defender a los españoles y las españolas", insistiendo en que Vox, aliado parlamentario en ocasiones del PP, vota directamente en contra y que sus prioridades tampoco coinciden con las necesidades de la ciudadanía. Sobre la postura del partido liderado por Santiago Abascal, agregó que "hablan mucho de los españoles pero cuando llega la hora de la verdad en el fondo están con quien está poniendo aranceles al campo español y con quien está generando esta guerra injusta ilegal", según recogió Europa Press.

A lo largo de sus intervenciones, López mostró una visión crítica sobre el papel adoptado por el PP en la oposición, tanto en el tono empleado hacia sus adversarios como en relación con la ausencia de propuestas alternativas significativas frente a las decisiones recientes del Ejecutivo. Según subrayó, este escenario se ve reflejado en la dinámica parlamentaria y en el rechazo sistemático de los populares a las reformas y medidas orientadas a afrontar las crisis recientes. Los socialistas atribuyen esta actitud a una falta de rumbo y de proyecto político en el principal partido de la oposición, según consignó Europa Press.

Temas Relacionados

PSOEPartido PopularCarlos CuerpoPedro SánchezEspañaAndalucíaPolítica españolaGobiernoVoxMaría Jesús MonteroEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El euríbor registra mayor alza desde 2023 y encarece hipotecas por primera vez en dos años

Infobae

Controlado el incendio en Sierra Espuña (Murcia) tras afectar a 436 hectáreas

Infobae

El cierre del espacio aéreo a aviones de EEUU no afectará a los vuelos comerciales

Infobae

Un jefe de bomberos dice a la jueza de dana que el Riu Sec sobre el puente de Carlet estaba desbordado a las 12.45 horas

Un jefe de bomberos dice a la jueza de dana que el Riu Sec sobre el puente de Carlet estaba desbordado a las 12.45 horas

Facua denuncia a la Fundación Francisco Franco por vulnerar la normativa de protección de datos en su tienda online

Facua ha presentado una queja formal ante organismos oficiales señalando ausencia de transparencia sobre el manejo de datos personales y reclamos por productos con simbología franquista que, según la asociación, menosprecian a víctimas e incumplen la legislación memorialista

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere el exministro socialista Carlos Westendorp, a los 89 años

Muere el exministro socialista Carlos Westendorp, a los 89 años

España cierra su espacio aéreo a todos los aviones que participen en la guerra de Irán

Muere un estudiante de Odontología tras estrellar un Porsche de la clínica de su madre y con dos mujeres en el asiento del copiloto

España dará la nacionalidad al opositor venezolano Leopoldo López

Corte en la A-3: un camión incendiado obliga a cerrar los dos carriles en dirección Madrid a la altura de Castillejo de Iniesta (Cuenca)

ECONOMÍA

Carlos Cuerpo niega represalias de Trump: las empresas españolas siguen operando “en las mismas condiciones” en Estados Unidos

Carlos Cuerpo niega represalias de Trump: las empresas españolas siguen operando “en las mismas condiciones” en Estados Unidos

Los trabajadores españoles pagan de media 1.000 euros de más a Hacienda cada año por desconocer este beneficio laboral

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El Gobierno exige por carta a inmobiliarias y fondos que gestionan más de 100.000 viviendas que acepten la prórroga de los alquileres

Si cometes este error podrías perder años de cotización: un especialista en derecho laboral explica cómo evitar la situación y qué hacer al respecto

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El duro mensaje de Carlos Sainz contra la FIA tras el GP de Japón: “Era cuestión de tiempo que llegara el primer gran accidente”

Carlos Alcaraz ya está de vuelta en las pistas tras el tropiezo en Miami: el tenista se prepara en Murcia para la temporada de tierra

El mensaje de Gaethje a Topuria unos meses antes del combate: “Uno de los dos, probablemente, quedará inconsciente”

Tiger Woods detenido tras tener un accidente con su coche y no someterse a la prueba de orina: ha salido en libertad bajo fianza