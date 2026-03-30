El PP acumula seis comisiones de investigación en el Senado esta legislatura y abre la puerta a una séptima sobre RTVE

El Partido Popular ha planteado la posibilidad de abrir una nueva comisión de investigación en el Senado, esta vez centrada en la gestión de Radiotelevisión Española (RTVE), después de haber impulsado seis investigaciones parlamentarias desde el inicio de la legislatura. Según informó el medio, la formación conservadora utiliza su mayoría absoluta en la Cámara Alta para intensificar el control sobre organismos estatales y analizar distintos episodios de la administración pública.

De acuerdo con lo reportado, la futura comisión sobre la corporación audiovisual pública se sumaría a otras ya establecidas sobre diversos temas de relevancia política y social. Entre las comisiones activadas hasta la fecha se encuentran la investigación sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, los efectos de la dana ocurrida en octubre de 2024, la situación de la red ferroviaria tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), el funcionamiento del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y el llamado 'caso Koldo'.

El medio detalló que, en febrero de 2026, el Senado constituyó la comisión para analizar la gestión de la SEPI y que el Partido Popular ya solicitó la comparecencia de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Las sesiones de esta comisión se desarrollarán durante el periodo previo a la campaña electoral andaluza. Por su parte, la comisión sobre el estado de la red ferroviaria nació como consecuencia del accidente producido en Adamuz el 18 de enero, lo que motivó la llamada al Senado del ministro de Transportes, Óscar Puente; del anterior titular, José Luis Ábalos, y del exasesor Koldo García, junto con otros responsables.

La investigación sobre el apagón energético de abril de 2025 completó sus jornadas tras recibir las declaraciones de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, y la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor. Próximamente, la comisión presentará sus conclusiones en relación con ese incidente según publicó el medio. Igualmente, la comisión que analizó las actividades del CIS finalizó sus trabajos, tras las comparecencias del presidente del centro, José Félix Tezanos, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, entre otras autoridades.

El Partido Popular anunció la semana pasada una querella por un supuesto delito electoral contra Tezanos. La formación acusó, según consignó el medio, a Tezanos de utilizar las encuestas del CIS para "inflar sistemáticamente" y "beneficiar" al PSOE, con el objetivo de alterar la voluntad de los ciudadanos, movilizar al electorado socialista e incidir en el resultado de las urnas. Esta acción legal surge tras las conclusiones de la comisión de investigación sobre el centro demoscópico.

En cuanto a la catástrofe generada por la dana del 29 de octubre de 2024, la comisión correspondiente continúa su trabajo en el Senado. Ya ha citado a comparecer, entre otras, a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. El expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, no compareció ante este órgano, aunque sí lo hizo en la comisión homóloga del Congreso que analiza el fenómeno de las riadas.

El denominado ‘caso Koldo’ destaca como la comisión de investigación más extensa en la Cámara Alta, acumulando dos años de labores parlamentarias, más de cien comparecientes y sucesivas ampliaciones en la lista de citados por parte del Grupo Popular, según detalló el medio. Esta comisión ha contado, en distintos periodos que coincidieron con procesos electorales autonómicos, con la presencia de responsables políticos como el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; el exmilitante socialista Paco Salazar, y el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Si el pleno del Senado avala la creación de la comisión sobre RTVE, se elevaría a siete el número total de investigaciones parlamentarias impulsadas por el Partido Popular durante esta legislatura, consolidando el uso de la mayoría absoluta por parte de esta formación para aumentar la fiscalización de la gestión pública en diferentes ámbitos, señala el medio.