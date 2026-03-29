El Barcelona sentencia la Liga; la Real tropieza y el Tenerife reaviva la pelea por Europa

Redacción deportes, 29 mar (EFE).- El Barcelona volvió a ganar este domingo al Real Madrid (0-3) y se coloca a 13 puntos de ventaja con 18 por disputarse en un cierre de vigésimo cuarta jornada de la Liga F Moeve que dejó el inesperado tropiezo de la Real Sociedad ante el DUX Logroño (1-1), circunstancia que aprovechó el Costa Adeje Tenerife para reengancharse a la lucha por la Liga de Campeones tras vencer al Madrid CFF (2-0).

No necesitó el conjunto azulgrana repetir el 2-6 de la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Sin forzar al máximo, fue muy superior al conjunto blanco y dejó prácticamente sentenciado su undécimo título liguero.

Pau Quesada introdujo un sistema con defensa de cinco para evitar una goleada como la del último Clásico, lo que dificultó durante algunos tramos la fluidez ofensiva del Barcelona. Aun así, el primer gol llegó antes del descanso: un disparo lejano de Ona Batlle desviado por Rocío Gálvez acabó en el 0-1.

Tras la reanudación, Caroline Graham Hansen desbordó y puso un balón al área que aprovechó Alexia Putellas, la 'pichichi' de los Clásicos, para firmar el gol número 100 azulgrana ante el Real Madrid. Cuatro minutos después, Maëlle Lakrar introdujo el balón en su propia portería para cerrar el 0-3 definitivo que deja al Barcelona a dos victorias de conquistar su séptima Liga consecutiva.

La gran sorpresa de la jornada llegó en Zubieta, donde la Real Sociedad no pasó del empate ante el DUX Logroño (1-1). El conjunto donostiarra se adelantó con un tanto en propia puerta de Rebeca Morena, pero no supo cerrar el partido pese a generar ocasiones suficientes.

Lo pagó caro en el tramo final: en el minuto 86, Mia Asenjo aprovechó un balón largo, ganó el duelo a su defensora y batió a Julia Arrula para firmar un empate que sabe a gloria para el equipo riojano. El DUX, además, toma aire en la clasificación y se sitúa dos puntos por encima del descenso tras las derrotas de Levante y Alhama ElPozo.

El Costa Adeje Tenerife sí sacó partido del tropiezo de la Real Sociedad. Un doblete de Natalia Ramos en la primera media hora bastó para superar al Madrid CFF (2-0) y recortar distancias en la lucha por la tercera plaza. El conjunto insular se coloca a seis puntos de los puestos europeos, con margen todavía para soñar en este tramo final de la temporada.

También mantiene sus opciones, aunque más lejanas, el Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco firmó su tercera victoria consecutiva tras imponerse al Athletic Club (1-2) en un partido muy exigente, en el que jugó con una futbolista menos durante más de una hora por la expulsión de Rosa Otermín.

Pese a ello, y tras el empate de Nerea Nevado al borde del descanso, el Atlético supo rehacerse. Una acción de Luany que culminó Fiamma Benítez tras el descanso y una gran actuación de Lola Gallardo bajo palos sostuvieron un triunfo de carácter que permite al cuadro rojiblanco alcanzar los 41 puntos, a diez de la Real Sociedad. EFE

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