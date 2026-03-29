Antonelli nuevo líder del Mundial de F1 al ganar en Suzuka

Redacción deportes, 29 mar (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se convirtió en el nuevo líder del Mundial de Fórmula Uno, al ganar el Gran Premio de Japón, que se disputó este domingo en el circuito de Suzuka.
Antonelli, de 19 años, repitió el triunfo de hace dos domingos en China y ganó en Suzuka por delante del australiano Oscar Piastri (McLaren) y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari). EFE
Últimas Noticias
Antonelli nuevo líder al ganar en Suzuka; Sainz fue decimoquinto y Alonso, el 18
