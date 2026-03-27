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Sanidad y comunidades abordan la huelga de médicos tras el reinicio de la negociación

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Madrid, 27 mar (EFE).- La huelga de médicos será objeto de debate este viernes entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, que se reúnen en el Consejo Interterritorial de Salud, justo después de que se haya retomado el diálogo entre los sindicatos y el departamento que dirige Mónica García.

El pasado lunes, la Comunidad de Madrid y Euskadi anunciaron que habían solicitado a Sanidad que incluyera en el extenso orden del día del Consejo el análisis el conflicto, que ha derivado en una huelga de una semana al mes hasta junio para reclamar un estatuto propio que regule las particularidad de su desempeño profesional, independiente al del resto del personal sanitario.

El Consejo se reúne después de que los seis sindicatos convocantes anunciaran que se retoman las negociaciones en un ambiente de diálogo, tras un encuentro con Sanidad este jueves, al que seguirán más reuniones.

El departamento que dirige Mónica García insiste en que su propuesta de reforma de estatuto marco es un avance y que las inquietudes de los profesionales trascienden sus competencias, pues deben abordarse en otras legislaciones y en las comunidades autónomas, que llevan varias semanas exigiendo a Sanidad que ponga fin al conflicto, porque ya está afectando al sistema.

En este sentido, la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, ha cifrado el impacto económico de la huelga en 10 millones de euros, con la cancelación de unas 135.000 consultas, 6.500 cirugías y 13.600 pruebas diagnósticas.

La Comunidad de Madrid se ha manifestado a favor de que los médicos tengan un estatuto marco propio.

El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, lamentaba el lunes que la huelga "tiene visos de continuar" y consideraba "francamente incomprensible" que el Ministerio de Sanidad haya rechazado la propuesta de Canarias y Castilla-La Mancha de recurrir a una "mediación independiente" a través de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP).

Sanidad, en cambio, defiende que el canal de mediación ya está abierto a través del Foro de la Profesión Médica (con el que está prevista una reunión el lunes a tres bandas), tras llegar a un acuerdo para encauzar las reivindicaciones de los médicos a través de otras medidas.

La huelga de médicos ya ha llegado al Congreso y el Senado, con el debate de varias iniciativas y preguntas en la sesión de Control al Gobierno.

El plan de trabajo del Consejo Interterritorial es muy extenso, e incluye entre otros puntos el documento para el abordaje de la enfermedad renal crónica en el Sistema Nacional de Salud, con el objetivo de que se practiquen dos pruebas sencillas y de bajo coste para mejorar la detección precoz de esta patología en pacientes con factores de riesgo.

Así lo anunció la ministra, Mónica García, durante el acto por e Día Mundial del Riñón el pasado 12 de marzo.

En la reunión también se informará sobre proyectos normativos en tramitación: la ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud, la de Organizaciones de Pacientes, o el real decreto por el que se aprueban los Estatutos Generales de la Organización Médica Colegial y Estatutos del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España. EFE

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