El PP se desmarca del "negacionismo climático" de Vox pero cree que en la UE ha habido medidas "casi talibanescas"

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, se ha desmarcado este viernes del "negacionismo climático" de Vox, al tiempo que ha aceptado que en la Unión Europea ha tenido posiciones "casi talibanescas o radicales" respecto al clima, sin pensar en las consecuencias económicas.

Así lo ha mantenido en una entrevista en 'La mañana de RNE', recogida por Europa Press, en la que, interpelado por sus semejanzas económicas con Vox, Nadal ha afirmado que coinciden en que ambos buscan rebajar la presión fiscal y la carga regulatoria "que recae en las familias y las pymes", aunque los 'populares' tienen "una visión mucho más abierta de la economía y de la situación de los españoles".

Asimismo, Nadal ha matizado que, al contrario de lo que apoya la formación de Santiago Abascal, los de Alberto Núñez Feijóo creen que sí debería llevarse a cabo una descarbonización, tanto por motivos climáticos como por razones geoestratégicas, aunque adecuada a la tecnología existente.

CRITICA EL CIERRE DE LAS CENTRALES NUCLEARES

No obstante, ha admitido que algunas posiciones de la Unión Europea han sido "casi talibanescas o radicales", puesto que se han tomado medidas climáticas sin tener en cuenta "el impacto de competitividad o el impacto sobre la vida de los ciudadanos y de las empresas". Por ello, ha opinado que se debe ir hacia la limpieza energética, pero "con sensatez" y teniendo en cuenta el impacto en la industria y el sector agrario.

"Poner fechas en el Boletín Oficial del Estado que no sabe si se pueden cumplir o no, o en la legislación europea porque no sabemos si habrá la tecnología existente, o posiciones ideológicas como el cierre de las nucleares no ayudan a nada", ha concluido Nadal.