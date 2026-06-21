Óscar Casas y Ana Mena rompen tras un año y medio de relación: de protagonizar una película juntos a no acudir juntos a los Goya

Óscar Casas y Ana Mena, una de las parejas del año y más queridas, han terminado su historia de amor. La pareja, que llevaría un año y medio siendo uno de los focos de la prensa del corazón, habría terminado, tal y como han confirmado fuentes cercanas a Javi Hoyos en exclusiva. “Esta noticia me duele muchísimo darosla porque les queremos mucho, les admiramos muchísimo, nos encantan como pareja, pero se ha acabado esta historia de amor”, ha anunciado el periodista en un video en su cuenta de Instagram.
Según ha podido adelantar, el motivo de la ruptura no se debe ni a terceras personas ni a otra razón que pudiera haber creado un mal ambiente entre los protagonistas de la película ‘Ídolo’, sino que habría sido una “ruptura de mutuo acuerdo”. Hoyos también ha confirmado que “se quieren mucho”. Pero ha sido positivo y ha reconocido que “nunca sabemos; ya hemos vivido en otras ocasiones que se han acabado historias y con el tiempo se han retomado; la vida es muy larga”.
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*Noticia en ampliación
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