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Extinguido el incendio de cañizos en el Parque Natural alicantino de las Salinas

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Alicante, 21 jun (EFE).- El consorcio provincial de Bomberos de Alicante ha informado de que el incendio declarado esta tarde en una zona de cañizos junto a Rio Safari que amenazaba al Parque Natural de las Salinas de Santa Pola (Alicante) ha sido extinguido.

El aviso del fuego se ha recibido a las 17:54 horas y en un primer momento se ha desplazado al lugar el retén itinerante de Santa Pola, al que se han sumado cuatro vehículos del parque de bomberos de Elche, el helicóptero HV-3 con el coordinador de medios y una unidad de bomberos forestales.

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En el dispositivo han participado también dos unidades de mando con un suboficial y un sargento, una bomba urbana pesada con un cabo y cuatro bomberos y una bomba nodriza pesada con un conductor.

Según las mismas fuentes, la superficie afectada no ha sido de gran extensión y no se han registrado personas heridas. EFE

pvb.eb/amf

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