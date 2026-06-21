Luis de la Fuente y Mikel Oyarzabal, tras el partido contra Arabia Saudí en el Mundial 2026: “Esta reacción es lógica”

Mikel Oyarzabal. (REUTERS/Claudia Greco)

España ha dejado atrás las dudas tras el estreno en el Mundial 2026. La selección española ha firmado una contundente victoria por 4-0 frente a Arabia Saudí que devolvió la tranquilidad y la confianza al grupo. Lamine Yamal abrió el marcador con su primer gol en un Mundial y Mikel Oyarzabal certificó la goleada con un doblete que terminó de resolver el encuentro en la primera media hora. Otro gol nada más empezar la segunda parte terminó de maquillar el resultado.

Tras el partido, tanto Luis de la Fuente como el propio Oyarzabal coincidieron en destacar la reacción del equipo y la importancia de mantenerse fieles a una idea de juego que consideran ya plenamente asentada. El seleccionador se mostró satisfecho no solo por el resultado, sino por la forma en que llegó: “Estamos contentos por la entrega de los jugadores”, señaló en las cámaras de DAZN, valorando el compromiso de un equipo que respondió con autoridad después del tropiezo ante Cabo Verde.

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Mundial 2026 - España 4 - Arabia Saudita 0 - ES

Una reacción “lógica”

Durante los días previos, el técnico ya había avisado de que sus futbolistas estaban especialmente motivados tras las críticas recibidas. Preguntado por si esa rabia se había notado sobre el césped, restó dramatismo a cualquier ánimo de revancha: “A nadie le gusta que duden de su capacidad, de su trabajo, de su profesionalidad. Y esta reacción es lógica, pero no tiene más, no es diferente a lo que hayamos hecho en el pasado”, ha explicado.

Para De la Fuente, el partido ha servido sobre todo para reafirmar el camino emprendido y recuperar buenas sensaciones de cara al siguiente partido, que avanzó como “totalmente distinto”. “Hoy queríamos reafirmarnos, dar continuidad a un trabajo, a un proyecto de largo tiempo”.

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Pero el cambio es evidente con respecto al debut. Y el seleccionador lo ha admitido: “La intensidad, el ritmo, la circulación de balón, haber dominado muchísimo más el balón, siempre con sentido, siempre en ventaja al compañero, la profundidad”, ha resaltado como las claves.

Luis de la Fuente, seleccionador de España. (REUTERS/Bernadett Szabo)

Oyarzabal pasa página

Mikel Oyarzabal. De unos primeros 30 minutos desastrosos a una media hora inicial prodigiosa que le ha servido para ganar el MVP. El delantero de la Real Sociedad firmó un doblete y asistió también en la acción del primer gol de Lamine Yamal.

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Lejos de hablar de revancha, el atacante prefirió centrar el discurso en el equipo: “Felices de haberle dado la vuelta a la situación y de las sensaciones que hemos tenido dentro del campo,”, ha arrancado. Y ha seguido explicando su papel en el choque: “Contento de haber podido ayudar hoy al equipo de esta manera. El otro día me tocó estar menos presente, pero intenté ayudar de la mejor manera posible, y siempre ayudando a que el equipo vaya de la mejor manera posible”.

El segundo gol de Oyarzabal. (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

El delantero fue cuestionado por quienes podían interpretar su doblete como una respuesta a las críticas tras el debut. Su contestación ha sido clara: “Reivindicarme no, porque yo siempre me he sentido querido y valorado por la gente con la que me tengo que sentir, por los compañeros y el entrenador, y es con lo que me quedo”. Aunque con naturalidad, ha admitido que el debate externo forma parte del oficio, dejando claro dónde pone el foco: “En el fútbol ya sabemos que van a hablar, pero dentro estamos tranquilos”.

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Respecto a su discreto papel ante Cabo Verde, Oyarzabal le ha restado importancia: lo definió como una simple anécdota y recordó que, en cuanto el balón empieza a entrar, todo el partido cambia. “Me da un poco igual lo que se diga fuera. Estaba con la sensación de querer ganar y, en la medida que pudiera, intentar ganar”, ha asegurado.