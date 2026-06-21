Temas del día de EFE España del lunes 22 de junio

BEGOÑA GÓMEZ

Madrid - La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebra este lunes una reunión extraordinaria para decidir si abre un expediente sancionador al juez Juan Carlos Peinado por sostener que la Policía podría ayudar a huir a Begoña Gómez, según afirmó el magistrado en el auto en el abrió juicio oral y ordenó medidas cautelares contra la esposa del presidente del Gobierno.

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- 09.00 horas.

GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - El Gobierno y los partidos políticos arrancan una semana marcada por la decisión del juez Peinado de enviar a juicio y retirar el pasaporte a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien comparecerá el próximo miércoles en el Congreso para abordar las investigaciones judiciales que afectan al PSOE y a su entorno familiar.

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PLAN RECUPERACIÓN

Madrid - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura este lunes un acto sobre el impacto que el Plan de Recuperación ha supuesto para la economía española, en el que intervendrán también la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea Teresa Ribera y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

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- 13.00 horas

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PREMIOS REY DE ESPAÑA

Madrid - El rey Felipe VI preside este lunes la ceremonia de entrega de los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo, que en su 43 edición destacan la excelencia y el trabajo de periodistas y medios de varios países galardonados por su desempeño profesional frente a catástrofes, la desinformación y fenómenos sociales como el éxodo migratorio.

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- 19.00 horas.

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OLA CALOR

Madrid - La primera semana del verano arranca con una ola de calor que trae temperaturas que superarán los 40-42 grados en puntos del País Vasco, Cantabria y en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir y tormentas y chubascos fuertes también en el centro y norte peninsular.

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VIVIENDA HIPOTECAS

Madrid - El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica este lunes el número de hipotecas para la compra de viviendas firmadas en abril, después de que aumentara un 9 % en marzo en tasa interanual y superara las 46.600 operaciones, la cifra más alta para ese mes desde 2010.

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(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios 8023549238) (Infografía)

Madrid - El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publica este lunes los datos de lanzamientos o desahucios en el primer trimestre de 2026, ya sean consecuencia del impago del alquiler o de una ejecución hipotecaria, que el pasado año crecieron un 35,6 %.

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(Texto)(Recursos de Archivo en Efeservicios 8023495894) (Infografía)

BONO CULTURAL

Madrid - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, presenta los detalles del nuevo Bono Cultural Joven destinado a los nacidos en 2008, que a partir de ahora cuentan con otra categoría de gasto: la compra de instrumentos musicales, material artístico y la formación cultural.

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LIBROS TEXTO

Madrid - Aprender con libros de texto adaptados al diseño de 'Lectura fácil' es clave para apoyar la inclusión escolar y favorecer el éxito de un alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo o con problemas de comprensión lectora, aunque también impacta en el rendimiento de toda la clase.

(Texto)(Recursos de archivo en Efeservicios: 8022997459 )

MODA TENDENCIAS

Madrid - El calor lo cambia todo, los tejidos son ligeros y fluidos, el 'uniforme' de trabajo se puede confundir con el ocio, el color sube tanto como la temperatura y el calzado y los complementos dejan un poso de relajación y artesanía tan apetecible que se convierten en imprescindibles. Inmaculada Tapia.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

12:30h.- Madrid.- PARTIDOS SUMAR.- Rueda de prensa de Aina Vidal y Eduardo Rubiño en representación de Un paso al frente (Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Comuns y Más Madrid). Espacio Ecooo. (Texto)

09:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PP.- El presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, participa en un desayuno informativo organizado por el Fòrum Europa Tribuna Catalunya. Hotel Palace (Gran Vía de les Corts Catalanes, 668) (Texto).

12.30.- Madrid.- PARTIDOS SUMAR.- Representantes del espacio político configurado por Movimiento Sumar, Comuns, Más Madrid e Izquierda Unida ofrecen una rueda de prensa para valorar la actualidad política. Intervienen Eduardo Rubiño y Aina Vidal en representación de las cuatro organizaciones. Espacio Ecooo.

12:30h.- Barcelona.- PARTIDOS ERC.- Rueda de prensa de ERC para valorar la actualidad política. Sede de ERC (C/ Calàbria, 166) y por streaming. (Texto).

13:00.- Madrid.- PARTIDOS PP.- Rueda de prensa posterior a una reunión del Comité de Dirección del PP. Génova, 13.

17:00h.- Madrid.- SENADO PORTAVOCES.- Reunión de la Junta de Portavoces del Senado. Senado. (Texto)

19:00h.- Madrid.- PREMIOS REY ESPAÑA.- Periodistas y medios de varios países de Iberoamérica recogen este lunes los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo, que en su 43 edición destacan la excelencia y el trabajo diario de los profesionales galardonados frente a catástrofes, la desinformación y fenómenos sociales como el éxodo migratorio. Casa de América (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Madrid.- PRINCESA LEONOR.- La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, participa en un coloquio sobre la princesa Leonor, en el Ateneo de Madrid Ateneo de Madrid, c/ Prado, 21

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- VIVIENDA HIPOTECAS.- El INE publica la estadística de las hipotecas firmadas en abril. (Texto) (Infografía)

09:00h.- Barcelona.- EMPRESAS VEOLIA.- Encuentro con medios del director de Veolia en España, Daniel Tugues. Zona Franca. (Texto)

09:00h.- Barcelona.- EURECAT IA.- Eurecat presenta el proyecto Grail, financiado por la Unión Europea y liderado por el centro tecnológico Eurecat, que desarrollará el primer gran modelo europeo de inteligencia artificial para la robótica industrial Recinte Modernista de Sant Pau, Casa Convalescència – Aula Magna (Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 171)

09:45h.- Barcelona.- AUTOMOCIÓN EBRO.- Encuentro informativo en la Ebro Factory con Rafael Ruiz, presidente del Grupo Ebro EV Motors, con motivo de la presentación de la nueva línea de producción M1 en la planta de Zona Franca de Barcelona https://maps.app.goo.gl/ZXrefg21Jd1MVigE8?g_st=im (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- NEGOCIACIÓN COLECTIVA.- El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo, inauguran una jornada sobre negociación colectiva. Habrá declaraciones previas a la prensa de Sordo (9:30h) Sede CES. Huertas 73 (Texto) MARÍA PDP

10:00h.- Madrid.- CONCURSOS ACREEDORES.- El Consejo General del Poder Judicial publica los datos de concursos de acreedores del primer trimestre de 2026. (Texto)

10:00h.- Madrid.- MOTOR DISTRIBUCIÓN.- Faconauto, la patronal que representa a los concesionarios oficiales de automoción, celebrará una rueda de prensa centrada en el sector industrial de la distribución. Durante el encuentro, se abordará la evolución del mercado, los retos que enfrentan los concesionarios industriales, la electrificación de las flotas profesionales y las oportunidades que se abren en el contexto actual. Sede de Faconauto – C. de Santa María Magdalena, 10-12.

10:30h.- Madrid.- PLAN RECUPERACIÓN.- La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Transición Ecológica, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, participa en el acto “España verde y digital. El impacto del Plan de Recuperación”, un acto en el que interviene el vicepresidente segundo del Gobierno de España y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo Caballero, y es clausurado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Salón de Baile. Teatro Real. Madrid. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- Granada.- AGRICULTURA ASAJA.- Asamblea general de socios de Asaja para presentar el 50 aniversario de la asociación agraria Carmen de los Mártires.

10:30h.- Santander.- CURSO APIE.- El presidente del BBVA, Carlos Torres, inaugura el seminario de la APIE "Inteligencia artificial, energía y vivienda, retos actuales de la economía", en el que interviene el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo (12.30 horas), para hablar del papel de las infraestructuras energéticas en Europa, y el experto en IA generativa y nuevas formas de trabajo Antonio Alonso (16.30 horas). Palacio de la Magdalena. (Texto) (Foto)

10:30h.- Madrid.- EUSKADI TRANSFERENCIAS.- Reunión de la Comisión mixta de Transferencias para aprobar el traspaso al País Vasco de las competencias de tráfico y circulación de vehículos y seguros agrarios. Ministerio de Política Territorial, Calle Miguel Ángel 21 (Texto)

11:00h.- Madrid.- COMISION SEPI.- Manuel Fajardo García, hijo del senador socialista por Lanzarote Manuel Fajardo, comparece ante la Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Senado

11:00h.- Madrid.- EMPRESAS INTERNACIONALIZACIÓN.- Presentación del Índice de Solidez de la Internacionalización de la economía española (ISI), elaborado por amec junto con la Universidad de Barcelona. Club Financiero Génova. Planta 14 - Sala 1 (Calle del Marqués de la Ensenada, 14. (Texto)

12:00h.- Barcelona.- INFORME PYMES.- La Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas (CEPYME) presenta un informe sobre la situación de las pymes en el segundo semestre de 2025. Foment del Treball, Via Laietana, 32. (Texto).

13:00h.- Madrid.- PLAN RECUPERACIÓN.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura el acto ‘España verde y digital. El impacto del Plan de Recuperación’, que será inaugurado por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun y la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Transición Ecológica y Justa y Competitiva, Teresa Ribera; y al que asisten la mayoría de ministros del Ejecutivo Teatro Real de Madrid

17:30h.- Lleida.- UGT LLEIDA.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, participarán el próximo lunes en el acto de inauguración oficial de la nueva sede de UGT-Terres de Lleida, situada en la Rambla Ferran de la capital leridana. Nueva sede de la UGT-Terres de Lleida (Rambla Ferran, 38, 3a planta. Lleida)

19:30h.- Madrid.- SECTOR SEGUROS.- La presidenta de la patronal aseguradora, Unespa, Mirenchu del Valle, pronuncia una conferencia sobre el valor social del seguro en la Cátedra Fundación 'la Caixa' Caixa Fórum (Pº del Prado, 36).

20:00h.- Almería.- SOLETES VERANO.- Entrega de la edición especial de Soletes de Verano de la Guía Repsol en el Cortijo La Loma de la Isleta del Moro (Almería). Cortijo La Loma. Isleta del Moro.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:00h.- Madrid.- BEGOÑA GÓMEZ.- Reunión de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para debatir sobre un posible expediente sancionador al juez Juan Carlos Peinado. (C/ Marqués de la Ensenada, 8).

09:00h.- Madrid.- JUSTICIA ACCESIBLE.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, asiste a la jornada "Si no es accesible, no es Justicia. Claves para una Justicia digital, física y documental para todas las personas" Calle Fray Luis de León, 11

10:00h.- Madrid.- TERRORISMO YIHADISTA.- La Audiencia Nacional juzga a cuatro acusados de difundir de manera intensiva los postulados de la organización terrorista Dáesh a través de las redes sociales, unos hechos por los que la Fiscalía pide condenas de cárcel por delitos de adoctrinamiento y enaltecimiento del terrorismo. Calle García Gutiérrez s/n (Texto)

10:00h.- Madrid.- SEGURIDAD VIAL.- Presentación de los resultados del informe 'La seguridad vial ante el reto de la inflación, los coches pesados y el clima extremo' de la Fundación CEA. WPP Campus. C/ Ríos Rosas, 26 (Texto)

10:30h.- Barcelona.- JUSTICIA PREVARICACIÓN.- El exconseller y actual diputado de ERC Joan Ignasi Elena y el excoordinador de ICV Joan Herrera declaran como investigados ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Lluís Companys s/n (Texto)

10:30h.- Madrid.- MEMORIA HISTÓRICA.- Un juzgado madrileño avanza en la investigación por posibles crímenes contra la humanidad cometidos por miembros de la Brigada Político Social franquista tomando declaración al querellante, Carlos Serrano Suárez, y a uno de los policías denunciados. Juzgados de Plaza de Castilla.

10:55h.- Madrid.- CONFERENCIA EPISCOPAL.- La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española se reúne este lunes y martes. C/ Añastro, 1.

11:30h.- Madrid.- SENADO IGUALDAD.- Comisión de Seguimiento y Evaluación de las Estrategias acordadas por el Senado dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género Senado

12:00h.- Madrid.- JUSTICIA PREMIOS.- Acto de entrega de los Premios Puñetas Ateneo (Texto)

12:30h.- Granada.- JUSTICIA ABOGADOS.- El presidente de Abogacía Española, Salvador González,mantiene un encuentro con los medios de comunicación para abordar las principales reivindicaciones de la abogacía Sede del Colegio de Abogados de Granada

SOCIEDAD

09:00h.- Santa Cruz de Tenerife/Las Palmas de Gran Canaria.- HUELGA MÉDICOS.- El Sindicato de Empleados Médicos de Canarias, el colectivo Médicos Unidos por sus Derechos y la Asociación MIR España inician una jornada de huelga en el Servicio Canario de la Salud para protestar por la falta de negociaciones sobre sus salarios, periodos de descanso y la creación de un estatuto propio para su profesión. (Texto) (Foto)

09:30h.- Palma.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se reúne con entidades que han colaborado en la regularización extraordinaria de inmigrantes. Imágenes a las 9.30h y declaraciones sobre las 11.30h. Catastro. C/ de Gaspar Sabater, 3 (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Pinto (Madrid.- AGUA MADRID.- El rey inaugura el Centro de Innovación de Agua y Energía del Canal de Isabel II EDAR Arroyo Culebro Cuenca Media Alta. M 506 km 22 (Texto)

11:30h.- Madrid.- SALUD PISCINAS.- Presentación del informe 'Piscinas y Salud en España: radiografía de una infraestructura de salud esencial', a cargo de Agustí Ferrer, Director General de la Asociación Española de Profesionales del Sector de la Piscinas (ASOFAP). Congreso de los Diputados. Sala Ernest Lluch.

12:00h.- Vitoria.- SELECTIVIDAD EHU.- El rector de la Universidad del País Vasco (EHU), Joxerramon Bengoetxea, comparece en rueda de prensa tras la publicación de las calificaciones definitivas de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Pabellón, Campus de Álava (Texto) (Foto).

12:30. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, clausura el encuentro ‘Infancias LGTBI y violencias digitales’. Sede de Vocento.

12:30h.- Teror (Gran Canaria).- FIESTA DEL PINO.- El ministro de Industria y Turismo del Gobierno de España, Jordi Hereu, y el ministro canario de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, participan en el acto oficial por el que se declara la Fiesta del Pino de Teror como Fiesta de Interés Turístico Nacional. Casas Consistoriales. C/Padre Cueto, 2

13:30h.- Vitoria.- SELECTIVIDAD EHU.- El rector de la UHU, Joxerramón Bengoetxea, ofrece explicaciones sobre la proliferación de ceros en la asignatura de euskera en la PAU en determinados tribuanales de Bizkaia. Parlamento Vasco (Texto) (Foto)

19:00h.- Madrid.- GASTRONOMÍA PREMIOS.- La Academia Madrileña de Gastronomía entrega los X Premios de Gastronomía de la Comunidad de Madrid. Real Casa de Correos. Puerta del Sol, 7

CULTURA

Madrid.- PREMIOS CORTOMETRAJES.- Los Premios Fugaz del cortometraje español cumplen diez años y celebran una gala especial en Madrid. Cines Kinépolis Ciudad de la Imagen (C. Edgar Neville, s/n,)

09:45h.- Madrid.- SERIES ESTRENOS.- Entrevistas con Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon) y Phoebe Campbell (Lady Rhaena Targaryen) con motivo de la nueva entrega de la serie 'La casa del dragón'. Hotel Rosewood Villa Magna (Texto) (Vídeo)

10:00h.- Sevilla.- INVESTIGACIÓN PREMIOS.- Entrega de los XIV Premios Losada Villasante que reconocen la labor investigadora de jóvenes andaluces. El acto estará presidido por Carmen Castillo, Consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones. Fundación Cajasol

10:00h.- Bilbao.- MUSEO BILBAO.- El Museo de Bellas Artes presenta ante los medios su nuevo Atrio Arriaga, con una escultura de Francisco Durrio como homenaje al compositor Juan Crisóstomo de Arriaga, otra de Eduardo Chillida y una tercera Richard Serra, que el publico podrá visitar el próximo miércoles, y que volverá a cerrarse hasta que terminen las obras del museo en octubre. Hall Chillida (edificio moderno). (Texto) (Foto).

11:00h.- Bilbao.- FESTIVAL CINE.- La inauguración oficial de Zinegoak con el pre-estreno de la película 'Niñxs' dirigida por Kani Lapuerta y la comparecencia del cineasta y figura clave en la lucha por los derechos LGBTIQ+ en Sudáfrica, Bev Ditsie. Teatro Arriaga

11:00h.- Madrid.- THYSSEN EXPOSICIÓN.- El Museo Thyssen-Bornemisza presenta una gran exposición de la pintora y escultora sevillana Carmen Laffón (1934-2021), 'Carmen Laffón. Variaciones' segunda mujer en ingresar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid como académica de número. Pº Prado 8

11:00h.- Vitoria.- FESTIVAL KORTERRAZA.- Presentación del festival de cortos Korterraza 2026. Diputación

12:00h.- Granada.- HONORIS CAUSA.- La escritora canadiense Margaret Atwood, autora de obras como 'El cuento de la criada', es investida Doctora Honoris Causa por la Universidad de Granada Crucero del Hospital Real

12:30h.- Madrid.- MÚSICA DISCO.- Rueda de prensa de Kase.O, considerado uno de los padres del rap español, para presentar su disco 'Camisa de fuerza', el primero en solitario en una década. Sala de prensa del Movistar Arena (Texto)

12:30h.- Madrid.- BONO CULTURAL.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, presenta el Bono Cultural Joven 2026. Teatro Valle-Inclán.Plazuela de Ana Diosdado, s/n. (Texto).

17:15h.- Santiago de Compostela.- CINE RODAJE.- Tras el éxito en taquilla de 'Operación Camarón', el equipo de producción se traslada a Santiago para rodar su secuela, en la que, de nuevo, Julián López y Carlos Librado 'Nene' volverán a ponerse en la piel de los Lolos, esta vez para infiltrase en una orquesta gallega. Sala Capitol (Texto) (Foto)

19:00h.- Madrid.- DOCUMENTAL GUARDIA CIVIL.- La Fundación Miguel Ángel Blanco presenta el documental: Casa y cuartel, ETA contra la Benemérita, un homenaje a los profesionales de la Guardia Civil y sus familias por su contribución en la lucha contra el terrorismo. centro cultural Nicolás Salmerón, c/ Mantuano 51

19:00h.- Granada.- CULTURA LITERATURA.- La escritora canadiense Margaret Atwood, autora de 'El cuento de la criada', mantiene una conversación pública con la profesora de la Universidad de Granada Mercedes Díaz Dueñas sobre su trayectoria literaria, como prólogo del Festival Internacional de Arte, Literatura y Humanidades Cultur-Alh, que se celbrará el próximo septiembre Centro García Lorca.

20:00h. Madrid.- PREMIOS CORTOMETRAJES.- Los Premios Fugaz del cortometraje español cumplen diez años y celebran una gala especial en Madrid. Cines Kinépolis. Ciudad de la Imagen (C. Edgar Neville, s/n,).

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