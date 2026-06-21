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El español Thibaut Francois cede en Suiza el liderato de la Copa del Mundo BTT sub23

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Redacción deportes, 21 jun (EFE).- El corredor español Thibaut Francois, del Canyon, ha cedido el liderato de la Copa del Mudo de Bicicleta de Montaña, en categoría sub-23, al acabar segundo en la prueba celebrada en Lenzerheide (Suiza).

Francois ha sumado en el fin de semana 125 puntos, mientras que el alemán Paul Schel ha ganado las dos carreras -corta y larga- y con sus 165 puntos suma 495 por 487 del español.

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En la prueba suiza ha destacado también la actuación, en categoría sub-23, de Hugo Franco, del BH Coloma Team, que ha conseguido sus mejores resultados en la categoría, un séptimo puesto en la prueba corta y el noveno en la larga.

En la categoría absoluta el español Jofré Cullell sufrió una aparatosa caída en los entrenamientos y aunque pudo correr luego lo hizo mermado con lo que finalizó en el puesto 12 de la carrera corta y el 33 en la larga, con lo que se queda el 18 en la general.

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EFE

ep/jl

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