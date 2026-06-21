La iglesia de Madrid que pone los partidos de España en el Mundial 2026: “Gritamos cada gol y nos alteramos un poco cuando hay una tarjeta o alguna falta”

La iglesia de Madrid que pone los partidos del Mundial 2026 de España (Montaje Infobae)

“La Iglesia de San Antón es un lugar abierto de día y de noche, una casa de acogida, una isla de misericordia, una casa solidaria, un pequeño hospital de campaña”, describe la institución en su página web. La parroquia se ha ganado popularidad en la capital por ser la residencia del padre Ángel, sacerdote y fundador de la ONG Mensajeros de la Paz. La asociación católica se presenta como “la promoción humana y social de las personas más desfavorecidas de la sociedad, atendiendo a las distintas realidades sociales tanto a nivel nacional como internacional”. Algo que han demostrado durante el Mundial de 2026.

Y es que la iglesia se ha comprometido este año a poner todos los partidos en los que juega España en todo el campeonato dentro de sus instalaciones. Esto es posible gracias a su sistema de voluntariado, que centra su trabajo en “los excluidos del sistema, los que buscan y no encuentran, los alejados de Dios y de la Iglesia por las razones que sean, los que quieren silencio y oración, los heridos de la vida, los que están solos, los que buscan consuelo, los que sueñan con un mundo mejor".

PUBLICIDAD

Fachada de la Iglesia de San Antón en Madrid (Infobae España)

Milton, uno de los voluntarios de esta asociación, resalta, en este sentido, para Infobae, que San Antón ha tratado siempre de “ser una iglesia distinta”. Por eso, aunque “gritamos cada gol y nos alteramos un poco cuando hay una tarjeta o alguna falta”, el mensajero de paz asegura que “lo importante es vivir todos aquí el partido en armonía y verlo bien y esperando que gane España”.

“Nos reúnen no solo para lo religioso”

Tras el empate con Cabo Verde, los asistentes se quedaron con ganas de dar una buena celebración por La Roja. Pero hoy, con el 4-0 contra Arabia Saudí, han podido hacerlo. El partido no ha dejado indiferente a nadie, sobre todo en las primeras jugadas en las que Oyarzabal ha batido un récord, al convertirse en el primer futbolista en meter dos goles y una asistencia antes del minuto 24′. “Es este tipo de actividades que nos reúnen, no solo para lo religioso, sino para esto que es un evento cultural y que llama la atención como el mundial”, recuerda Milton.

PUBLICIDAD

La parroquia del padre Ángel, fundador de la ONG Mensajeros de la Paz, recibe a “los excluidos del sistema” para que puedan disfrutar del campeonato

Asimismo, el voluntario de Mensajeros de Paz ha recalcado que la sala donde se realiza esta práctica no tiene lugar ni en la nave ni en el presbiterio, pues esta es “una parte exclusivamente para actos religiosos, actos litúrgicos”. Las palabras de Milton hacen referencia a las críticas que recibieron hace unos días cuando unas imágenes en las que se veían las pantallas encendidas en esta sala se hicieron virales: “Estábamos haciendo pruebas con las pantallas nada más”, confiesa para Infobae.

La Iglesia de San Antón de Madrid ofrece algunos asientos para poder disfrutar los partidos de España en el Mundial (Infobae España)

San Antón cuenta con una sala aparte para los eventos de estas características, como narra el voluntario, en las que se hacen todo tipo de celebraciones no litúrgicas. En ellas, “son bienvenidos todos, las personas que pueden, las personas que no pueden”. Por lo que “da lo mismo dónde estés, pero acá la vivimos con pasión”. En definitiva, para Milton “lo importante es disfrutar el partido y gozar el fútbol”.

PUBLICIDAD