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Toni Bou confirma su dominio en Italia y refuerza el liderato en el Mundial

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Redacción Deportes, 21 jun (EFE).- El piloto español Toni Bou (Repsol Honda HRC) sumó dos nuevas victorias en el segundo y último día de la prueba de Camerino (Italia) del Mundial de TrialGP, cerrando la tercera ronda de la temporada con un nuevo doblete y manteniendo su condición de invicto.

Con estos resultados, Bou mantiene su pleno de triunfos esta temporada. El también español Gabriel Marcelli, su compañero de equipo, consiguió terminar el día subiendo al segundo escalón del podio.

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"Estoy súper-contento con el resultado de hoy. Desde Andorra, que hicimos un cambio de moto, me siento mucho más cómodo compitiendo. Queda aún más de la mitad del campeonato y esto es solo el inicio. Tenemos acumulados muy buenos puntos en el campeonato, así que no se puede pedir más", indicó Bou, en declaraciones difundidas por su equipo.

En la primera carrera de la jornada, Bou fue el gran dominador de principio a fin. En las primeras cinco zonas del recorrido, no sumó ningún punto de penalización. En la 'Super Pole', también registró el mejor tiempo, asegurando la mejor posición posible para empezar el segundo tramo.

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La segunda carrera estuvo más igualada entre Bou y Marcelli, sobre todo en la primera mitad, pero la experiencia de Bou se impuso en la segunda parte de la disputa y terminó con apenas ocho puntos de penalización.

Este triunfo lleva a Bou a los 240 puntos en la clasificación general del Mundial de TrialGP, aumentando la ventaja sobre Marcelli, que es segundo con 174 tras firmar un sexto y un segundo puestos.

La siguiente cita de la temporada de TrialGP se disputará del 24 al 26 de julio en el Reino Unido. EFE

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