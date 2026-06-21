Lunes, 22 de junio de 2026

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FÚTBOL MUNDIAL 2026

- ARGENTINA-AUSTRIA. Subida a la ola de euforia que causó la victoria frente Argelia en su debut en el Mundial 2026, la selección argentina, defensora del título, se enfrenta en Dallas a la de Austria con la posibilidad de sellar por adelantado su pase a dieciseisavos en un partido que puede consagrar a Lionel Messi como máximo goleador histórico en solitario y jugador con más victorias. Por Óscar González.

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- FRANCIA-IRAK. La selección de Francia afronta en el Lincoln Financial Field de Filadelfia y ante la de Irak su segundo compromiso en el Mundial 2026, en el que busca del pase a los dieciseisavos de final y con la necesidad de ganar rodaje después de un estreno frente a Senegal en el que ganó, pero no convenció. Por Albert Traver.

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- NORUEGA-SENEGAL. Las selecciones de Noruega y Senegal se enfrentan en Nueva York/Nueva Jersey en la segunda jornada del grupo I, en un partido que puede ser crucial para el desenlace de un 'grupo de la muerte' en el que Francia se mantiene como favorito. Por Jan Téllez.

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- JORDANIA-ARGELIA. Las selecciones de Jordania y Argelia saltan este lunes a la cancha del Levi’s Stadium de San Francisco con una obligación: ganar para maquillar el debut con derrota en el Mundial 2026, y el deseo de que haya un perdedor en el choque que horas antes juegan las de Argentina y Austria en Dallas.

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- Además, previas de los partidos del martes: Colombia-República Democrática del Congo, Portugal-Uzbekistán, Inglaterra-Ghana y Panamá-Croacia, y actualidad del resto de selecciones.

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- ESPAÑA. Chattanooga (EE.UU.). Al día siguiente de lograr ante la Arabia Saudí en Atlanta su primera victoria en el Mundial, la selección española regresa a su concentración en Chattanooga (Tennessee) para prepararse para su tercer y último compromiso en la fase de grupos, la madrugada del viernes al sábado ante la de Uruguay en el Estadio Akron de Zapopán (México). Información de Óscar Maya Belchí.

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- Houston (EE.UU.). Campeón del Mundo y ganador del Balón de Oro en 2006, el italiano Fabio Cannavaro dirige ahora como entrenador a la selección de Uzbekistán, próxima rival de Portugal y Cristiano Ronaldo en un duelo entre dos exmadridistas que puede ser decisivo para dirimir el futuro de los lusos en la Copa del Mundo. Por Andrea Montolivo.

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- Ciudad de México. En pleno desarrollo del Mundial de fútbol, existe el temor en México de que el torneo deportivo sea una especie de "imán" para aumentar exponencialmente los fraudes digitales en la reventa de entradas o en transacciones bancarias, un riesgo que en los últimos años se ha agravado por la irrupción de la inteligencia artificial

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BALONCESTO LIGA ENDESA

Barcelona. Barça y Valencia Basket disputan este lunes el tercer partido de la final de la Liga Endesa, el primero en el Palau Blaugrana, al que se presenta el cuadro de Xavi Pascual con el factor cancha a favor tras haber ganado a domicilio el primer duelo, aunque en el segundo fue vapuleado por los pupilos de Pedro Martínez. (20.00).

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FÚTBOL MÁLAGA

Málaga. El Málaga celebra este lunes ante su incondicional afición, con un recorrido por las calles de la ciudad y una recepción en el Ayuntamiento, el regreso a Primera División ocho años después tras superar en la final de la promoción al Almería.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

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AGENDA INFORMATIVA

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BALONCESTO

- Liga Endesa. Final. Tercer partido (FOTO): Barça-Valencia Basket (20.00) (1-1).

- Previa y día de medios del Draft de la NBA, que se celebra en Nueva York el martes y el miércoles con los españoles ​Aday Mara, Sergio de Larrea y Baba Miller.

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FÚTBOL

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO). Argentina-Austria (19.00 CET/17.00 GMT, en Dallas), Francia-Irak (23.00 CET/21.00 GMT, en Filadelfia), Noruega-Senegal (02.00 CET/00.00 GMT, en Nueva Jersey) y Jordania-Argelia (05.00 CET/03.00 GMT, en San Francisco)

. Previas de los partidos del martes: Colombia-RD Congo, Portugal-Uzbekistán, Inglaterra-Ghana y Panamá-Croacia y actualidad del resto de selecciones.

- La selección española regresa a su cuartel general de Chattanooga tras lograr ante la de Arabia Saudí su primera victoria en el Mundial. Información de Óscar Maya Belchí. (FOTO) (VÍDEO)

- Fabio Cannavaro, un Balón de Oro para frenar a Cristiano. Por Andrea Montolivo.

- Ciudad de México. Informe sobre el creciente temor en México a que el Mundial sea una especie de "imán" para aumentar los fraudes digitales en la reventa de entradas o transacciones bancarias. (FOTO)

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- El Málaga celebra el ascenso a Primera División en un recorrido por las calles de la ciudad (Salida a las 17.45 desde La Rosaleda). (FOTO) (VÍDEO)

- Barcelona. Presentación de estudio sobre el impacto económico del fútbol profesional en el área metropolitana de Barcelona. (12.00. Cámara de Comercio).

- La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) celebra elecciones a la presidencia tras la crisis provocada por quedarse fuera del Mundial por tercera vez consecutiva

- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

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FÚTBOL SALA

- Primera Iberdrola femenina. Final. Primer partido: Melilla Torreblanca-Futsi Atlético Navalcarnero (19.00).

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GOLF

- Clasificación mundial de golf tras la disputa del Abierto de Estados Unidos.

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TENIS

- Clasificaciones mundiales ATP y WTA.

- Torneos ATP 250 sobre hierba de Mallorca e Eastbourne (Reino Unido) (hasta 27).

- Torneos WTA 500 sobre hierba de Bad Homburg (Alemania) e Eastbourne (Reino Unido) (hasta 27).

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VELA

- Madrid. Presentación del Dorsia Sailing Team, el equipo más laureado de vela de España (10:45. Hotel Room Mate Óscar. Plaza de Pedro Zerolo, 12).

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dep/EFE

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