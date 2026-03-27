Espana agencias

Bendodo dice que Montero va "a palos" a Andalucía y critica que tenga un "altísimo concepto de sí misma"

Elías Bendodo cuestiona el verdadero interés de María Jesús Montero en liderar la candidatura para el 17M, señala que sus declaraciones evidencian falta de compromiso con la región e incide en su actitud distante respecto a la política andaluza

Guardar
Imagen LYUXXYV6QVCBFJ2P6NMRX5XZLM

La actitud de María Jesús Montero respecto a la toma de posesión de su escaño en el Parlamento andaluz tras las elecciones del 17 de mayo ha suscitado dudas entre dirigentes del Partido Popular, quienes observan que la candidata socialista mantiene su acta de diputada en Madrid y alterna entre ambas responsabilidades. Según informó Europa Press, Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular, expuso que el comportamiento de Montero proyecta distancia respecto al compromiso con Andalucía y pone en entredicho su verdadera disposición para liderar la candidatura regional del PSOE.

Bendodo expresó en una entrevista en el programa “La mirada crítica” de Telecinco, recogida por Europa Press, que María Jesús Montero “va a palos” a Andalucía, una expresión con la que cuestionó el interés real de la secretaria general del PSOE en la comunidad por encabezar el proyecto socialista para el 17 de mayo. A este señalamiento sumó una valoración sobre las declaraciones de Montero, quien se refirió a sí misma en tercera persona y se describió como “la mujer con más poder de la democracia”. El portavoz del PP sostuvo que esas palabras reflejan un “altísimo concepto de sí misma”.

Elías Bendodo señaló que estas actitudes explican por qué Montero quiere conservar el acta de diputada en Madrid y no ha confirmado una dedicación exclusiva al Parlamento andaluz ni a la campaña regional. En sus palabras, “va y viene”, lo que lleva al dirigente popular a dudar de que la exministra de Hacienda finalmente asuma su acta en la Cámara autonómica tras los comicios. Europa Press detalló que Bendodo insistió en que a Montero “se le nota a leguas que no quiere ser la candidata” y reiteró que su modo de interactuar con Andalucía refleja lejanía.

Dentro del contexto preelectoral, Bendodo también puso en tela de juicio la capacidad de la candidata socialista para participar activamente en la campaña. El político popular consideró que recorrer las calles y mantener contactos directos con la ciudadanía supondrá una dificultad para María Jesús Montero, manifestando escepticismo respecto a un posible despliegue efectivo de campaña por parte de la exministra.

Al abordar otros temas de actualidad regional, Bendodo se refirió a la crisis generada por los retrasos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía. Según publicó Europa Press, el dirigente del Partido Popular calificó el tema como “superado”, tras el cese de la consejera de Salud a raíz de los retrasos detectados en las pruebas complementarias solicitadas a pacientes cuyas mamografías presentaron indicios dudosos de posibles tumores. Bendodo subrayó que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, actuó con sinceridad al ofrecer disculpas públicas, proceder al relevo dentro del Ejecutivo autonómico y reconducir la situación en el sistema de salud.

El análisis del dirigente del PP, recogido en Europa Press, incorporó una visión crítica sobre la proyección personal mostrada por Montero en sus discursos. Bendodo aludió a la forma en la que la candidata socialista posiciona su perfil en la política nacional y regional, considerando que sus declaraciones y decisiones sugieren una preferencia por mantener su presencia en Madrid en detrimento de una dedicación exclusiva a Andalucía.

La entrevista también abordó el contexto electoral que enfrenta el Partido Socialista en la región. Bendodo reiteró que la dificultad de Montero para involucrarse de manera activa en decisiones y campañas andaluzas, sumada a su gestión de responsabilidades en el Congreso, alimenta la percepción de falta de implicación en los asuntos autonómicos. Según Europa Press, esta postura ha derivado en críticas de distintos sectores que exigen un compromiso más definido por parte de la dirección socialista en Andalucía.

Temas Relacionados

María Jesús MonteroElías BendodoPartido PopularPSOEAndalucíaMadridPolítica andaluzaElecciones autonómicasEuropa PressTele 5EUROPAPRESS

Últimas Noticias

El PP se desmarca del "negacionismo climático" de Vox pero cree que en la UE ha habido medidas "casi talibanescas"

El PP se desmarca del "negacionismo climático" de Vox pero cree que en la UE ha habido medidas "casi talibanescas"

La jueza del caso Adamuz admite la acusación de seis entidades y rechaza otras cuatro

Infobae

El Supremo reduce a 39.000 euros el cálculo de las costas procesales a pagar por García Ortiz tras el juicio

El Supremo reduce a 39.000 euros el cálculo de las costas procesales a pagar por García Ortiz tras el juicio

La CNMC crea un registro de alias para combatir las estafas que se comenten por SMS

Infobae

Más de 6,8 millones de andaluces están llamados a votar en los comicios del 17 de mayo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un banquero detenido en la isla caribeña de Aruba por presunto blanqueo de capitales en el marco del caso ‘Plus Ultra’ por orden de la Audiencia Nacional

Un banquero detenido en la isla caribeña de Aruba por presunto blanqueo de capitales en el marco del caso ‘Plus Ultra’ por orden de la Audiencia Nacional

El día de la marmota para los radares de la DGT en Madrid: son vandalizados con regularidad y a veces solo duran unas horas antes de ser destruidos de nuevo

Íñigo Errejón acude a declarar para “poner límite a las difamaciones y calumnias” de Elisa Mouliaá y la actriz no va al juzgado

Carlos Cuerpo y Arcadi España prometen su cargo y se convierten en los nuevos vicepresidente del Gobierno y ministro de Hacienda

La nueva alianza que dominará los camiones militares: el contrato de 3.000 vehículos para España y su ambición internacional

ECONOMÍA

El Gobierno implantará la jornada de 35 horas para los funcionarios de la Administración central en abril

El Gobierno implantará la jornada de 35 horas para los funcionarios de la Administración central en abril

La Unión Europea pacta una reforma aduanera para endurecer el control sobre plataformas como Shein y Temu

El IPC se dispara un punto hasta el 3,3% tras la subida de los combustibles por la guerra en Irán

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 27 de marzo

La desigualdad dentro de los millennials depende de si vas a heredar o no: el 10% acumula más de la mitad de la riqueza de toda la generación

DEPORTES

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

Carolina Marín se despide del bádminton y el entrenador de su infancia recuerda sus primeros años: “Me llamaron y me dijeron, ‘Paco, esta niña es increíble’”

De las clases de flamenco a triunfar en el mundo del bádminton: la historia de Carolina Marín

Las mujeres trans no podrán participar en los próximos Juegos Olímpicos: “El acceso está reservado solo a mujeres biológicas”