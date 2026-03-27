Bendodo dice que Montero va "a palos" a Andalucía y critica que tenga un "altísimo concepto de sí misma"

La actitud de María Jesús Montero respecto a la toma de posesión de su escaño en el Parlamento andaluz tras las elecciones del 17 de mayo ha suscitado dudas entre dirigentes del Partido Popular, quienes observan que la candidata socialista mantiene su acta de diputada en Madrid y alterna entre ambas responsabilidades. Según informó Europa Press, Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular, expuso que el comportamiento de Montero proyecta distancia respecto al compromiso con Andalucía y pone en entredicho su verdadera disposición para liderar la candidatura regional del PSOE.

Bendodo expresó en una entrevista en el programa “La mirada crítica” de Telecinco, recogida por Europa Press, que María Jesús Montero “va a palos” a Andalucía, una expresión con la que cuestionó el interés real de la secretaria general del PSOE en la comunidad por encabezar el proyecto socialista para el 17 de mayo. A este señalamiento sumó una valoración sobre las declaraciones de Montero, quien se refirió a sí misma en tercera persona y se describió como “la mujer con más poder de la democracia”. El portavoz del PP sostuvo que esas palabras reflejan un “altísimo concepto de sí misma”.

Elías Bendodo señaló que estas actitudes explican por qué Montero quiere conservar el acta de diputada en Madrid y no ha confirmado una dedicación exclusiva al Parlamento andaluz ni a la campaña regional. En sus palabras, “va y viene”, lo que lleva al dirigente popular a dudar de que la exministra de Hacienda finalmente asuma su acta en la Cámara autonómica tras los comicios. Europa Press detalló que Bendodo insistió en que a Montero “se le nota a leguas que no quiere ser la candidata” y reiteró que su modo de interactuar con Andalucía refleja lejanía.

Dentro del contexto preelectoral, Bendodo también puso en tela de juicio la capacidad de la candidata socialista para participar activamente en la campaña. El político popular consideró que recorrer las calles y mantener contactos directos con la ciudadanía supondrá una dificultad para María Jesús Montero, manifestando escepticismo respecto a un posible despliegue efectivo de campaña por parte de la exministra.

Al abordar otros temas de actualidad regional, Bendodo se refirió a la crisis generada por los retrasos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía. Según publicó Europa Press, el dirigente del Partido Popular calificó el tema como “superado”, tras el cese de la consejera de Salud a raíz de los retrasos detectados en las pruebas complementarias solicitadas a pacientes cuyas mamografías presentaron indicios dudosos de posibles tumores. Bendodo subrayó que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, actuó con sinceridad al ofrecer disculpas públicas, proceder al relevo dentro del Ejecutivo autonómico y reconducir la situación en el sistema de salud.

El análisis del dirigente del PP, recogido en Europa Press, incorporó una visión crítica sobre la proyección personal mostrada por Montero en sus discursos. Bendodo aludió a la forma en la que la candidata socialista posiciona su perfil en la política nacional y regional, considerando que sus declaraciones y decisiones sugieren una preferencia por mantener su presencia en Madrid en detrimento de una dedicación exclusiva a Andalucía.

La entrevista también abordó el contexto electoral que enfrenta el Partido Socialista en la región. Bendodo reiteró que la dificultad de Montero para involucrarse de manera activa en decisiones y campañas andaluzas, sumada a su gestión de responsabilidades en el Congreso, alimenta la percepción de falta de implicación en los asuntos autonómicos. Según Europa Press, esta postura ha derivado en críticas de distintos sectores que exigen un compromiso más definido por parte de la dirección socialista en Andalucía.