El PP desdeña la remodelación de Sánchez y dice que lo que quieren los españoles es un cambio de Gobierno con elecciones

El Partido Popular ha destacado que el ascenso de Carlos Cuerpo a la Vicepresidencia Primera y el nombramiento de Arcadi España como nuevo ministro de Hacienda no representan una transformación real del Ejecutivo, sino que responden al objetivo de mantener la continuidad en la administración liderada por Pedro Sánchez. Según informó el propio partido en un comunicado recogido por diversas plataformas, la dirección de la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo sostiene que la ciudadanía demanda una convocatoria electoral y no la renovación parcial del gabinete anunciada desde Moncloa.

De acuerdo con información detallada por el medio citado, Pedro Sánchez explicó que estas modificaciones vienen motivadas por la salida de María Jesús Montero, quien asumirá la candidatura por el PSOE en las elecciones andaluzas programadas para el 17 de mayo. En una intervención institucional, el presidente del Ejecutivo dio a conocer las designaciones de Cuerpo, hasta entonces ministro de Economía, Comercio y Empresa, y de Arcadi España, que ejercía como secretario de Estado de Política Territorial.

El Partido Popular mostró su desacuerdo ante estas medidas, remarcando en un comunicado que “el único cambio que desean los españoles es el del presidente del Gobierno”. La formación también afirmó que la reciente “crisis de Gobierno” demuestra una estrategia de “continuismo y más sanchismo”, subrayando su perspectiva de que los reajustes buscan preservar el actual rumbo político en vez de ofrecer una alternativa.

Entre las críticas presentadas, el PP lamentó lo que considera una oportunidad desaprovechada para destituir a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen Muñoz —calificada en el texto como “la ministra del apagón”— y al titular de Transportes, Óscar Puente, a quien mencionan como “el ministro de Adamuz”. Fuentes del partido interpretaron la salida de Montero hacia Andalucía como una maniobra a modo de castigo, agregando que otra figura que habría sido relegada es la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, al ver desplazada su posición por la promoción de Cuerpo en el seno del Consejo de Ministros.

El comunicado del PP también atribuyó a Carlos Cuerpo la implicación en la supresión de la huella digital de Begoña Gómez, cónyuge del presidente, en 2024, a través de la entidad Red.es, ahora que Gómez enfrenta un proceso judicial. Según consignó el Partido Popular, este hecho fue reconocido por el exministro José Luis Ábalos, quien actualmente se encuentra en prisión.

Por otra parte, los populares señalaron que Arcadi España, quien se desempeñó como mano derecha del ministro Ángel Víctor Torres y ejerció funciones como jefe de gabinete y consejero con el expresidente valenciano Ximo Puig, asume ahora el Ministerio de Hacienda de forma directa tras los casos de corrupción que afectaron al entorno familiar del exmandatario valenciano. Además, indicaron que España, en el pasado, se manifestó en contra de la inversión estatal en comunidades gobernadas por el PP, lo cual, en su opinión, anticipa un enfoque adverso hacia la financiación autonómica bajo su responsabilidad.

El Partido Popular subrayó que Carlos Cuerpo y Arcadi España “van a tener difícil igualar en ineficacia a María Jesús Montero”, e insistió en que la única solución en la situación política actual pasa por un proceso electoral. Según publicó el partido, “con el Gobierno de Sánchez todo es posible” y agregaron que los españoles “no querían una nueva crisis de Gobierno”, refiriéndose a la tercera en el actual mandato, sino un cambio que permita expresar su voluntad en las urnas.

La nota difundida por el PP concluye con la afirmación de que las modificaciones dentro del gabinete buscan mantener la dinámica existente, a la espera de una convocatoria electoral. El partido interpreta los últimos movimientos como una táctica del presidente Sánchez para sostener el Ejecutivo sin introducir cambios que respondan al malestar expresado por sus adversarios y, según su postura, también por una parte significativa del electorado.