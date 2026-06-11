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La FIDE suspende de forma temporal a Rusia como miembro pero sin afectar a los jugadores

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Redacción deportes, 11 jun (EFE).- La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, por sus siglas en francés) ha acordado suspender de forma temporal como miembro a la Federación de Rusia por no acatar el mandato del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de dejar de organizar actividades y torneos en las regiones anexionadas de Ucrania, aunque sus ajedrecistas podrán seguir compitiendo de forma individual.

El Consejo de la FIDE adoptó esta medida después de revisar el grado de cumplimiento de la decisión del TAS emitida a finales del pasado marzo que daba la razón a Ucrania al rechazar que Rusia organizara competiciones en las cinco regiones anexionadas de forma ilegal -Donetsk, Lugansk, Zaporiyia, Jersón y Crimea-, informa la federación internacional en su web.

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"Tras examinar la información presentada, el Consejo observa que no se han cumplido los requisitos establecidos en el laudo del TAS dentro del plazo previsto", argumenta la FIDE, cuyo presidente es el ruso Arkady Dvorkovich.

La Federación Rusa de Ajedrez debía cumplir con el dictamen del TAS antes del pasado martes, día 9, y al no aportar pruebas que demostraran el cumplimiento, se adoptó la suspensión temporal de la membresía por un periodo de tres años o hasta que acate el mandato del máximo órgano internacional encargado de resolver litigios en el ámbito del deporte, con sede en Lausana (Suiza).

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Esta sanción provisional tiene carácter inmediato, si bien la ejecutiva de la FIDE "reafirma su compromiso con la protección de los derechos e intereses de los ajedrecistas", por lo que seguirá permitiendo la participación de ajedrecistas rusos de forma individual con bandera neutral, de acuerdo con la recomendación del Comité Olímpico Internacional (COI).

"El Consejo de la FIDE mantiene su compromiso con los principios de buena gobernanza, el acatamiento de las decisiones de los órganos judiciales competentes y la protección de los intereses de la comunidad ajedrecística mundial", añade en su comunicado.

La decisión de la directiva de la FIDE se someterá a votación en la próxima Asamblea General, el máximo órgano de decisión, que se reunirá los día 26 y 27 en Uzbekistán en el marco del congreso de la entidad federativa.

De acuerdo con la ONU, Crimea, anexionada por Rusia en 2014, y las otras cuatro regiones, ocupadas tras la guerra iniciada en febrero de 2022, tienen soberanía ucraniana, por lo que considera ilegal su apropiación por parte de Moscú. EFE

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