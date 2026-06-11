España, en el grupo A2 del Preeuropeo femenino sub-19 con Gales, Italia e Israel

Redacción deportes, 11 jun (EFE).- La selección femenina sub-19, campeona las cuatro últimas ediciones, ha quedado encuadrada en el grupo A2 de la ronda uno de clasificación para el Europeo 2026/27 junto a Gales, Gales, Italia e Israel, según el sorteo celebrado este jueves.

El conjunto que dirige David Aznar aún está jugando el Europeo 2025/26. De hecho se concentrará el lunes para disputar este verano la fase final en Bosnia y Herzegovina.

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También se sorteó esta mañana la ronda 1 del preeuropeo 2027/27 de la categoría sub-17, en la que España quedó encuadrada en el grupo A4 junto a Portugal, Suiza y Bélgica. EFE