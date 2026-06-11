Liceo-Igualada, la tradición frente a la ilusión por el título de la OK Liga

Barcelona, 11 jun (EFE).- El Hockey Club Liceo, el segundo club más laureado de la competición con ocho títulos, afronta la final de la OK Liga con la condición de favorito ante un Igualada Rigat que ha derribado todos los pronósticos y que, 22 años después de su última presencia en una final, sueña con culminar una de las grandes historias del curso.

Acostumbrado a convivir con la exigencia de pelear por los títulos, el conjunto gallego afronta una oportunidad que pocas veces se le ha presentado en los últimos años. Desde 2009 ha disputado 14 de las 17 finales posibles, consolidándose como la principal alternativa al dominio del Barça, aunque únicamente logró transformar esa presencia continuada en títulos en 2013 y 2022.

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Esta vez, sin embargo, el escenario parece distinto. El equipo dirigido por Juan Copa llega a la serie con la Copa del Rey ya en sus vitrinas, como líder de la fase regular y con unas sensaciones que refuerzan su condición de favorito. En el camino hacia la final ha mostrado una notable solidez competitiva, con cinco victorias y una sola derrota en el 'play-off'.

Primero resolvió por la vía rápida su eliminatoria de cuartos ante el Pons Lleida (2-0) y después superó al Calafell La Menorquina en semifinales (3-1), una trayectoria que le permite afrontar la lucha por el título con el factor pista a favor y sin la presencia del Barça, su gran obstáculo histórico, en el horizonte. Todo ello dibuja una ocasión difícilmente mejorable para recuperar la Liga cuatro años después.

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Frente a la experiencia y la regularidad del Liceo emerge el entusiasmo del Igualada. El conjunto dirigido por Marc Muntané se ha ganado el derecho a soñar tras protagonizar la gran sorpresa de las eliminatorias, eliminando al vigente campeón y principal favorito, un Barça que sólo había dejado escapar el título liguero en tres ocasiones durante este siglo: 2011, 2013 y 2022.

La clasificación adquiere aún más dimensión por la forma en que se produjo. El conjunto arlequinado estuvo contra las cuerdas después de perder el tercer partido de la serie, pero reaccionó cuando más lo necesitaba, enlazó dos victorias consecutivas y selló un regreso histórico a una final que no alcanzaba desde 2004.

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Han pasado más de dos décadas desde aquella última presencia en la lucha por el título y casi tres desde la conquista de su última Liga, lograda en 1997. Un largo recorrido que alimenta la ilusión de una entidad histórica que vuelve a sentirse protagonista y que mezcla la experiencia de referentes como el argentino Matías Pascual con el talento emergente de jugadores como Biel Llanes y el portero Arnau Martínez.

La final arrancará este viernes (20.15 horas) en La Coruña y se disputará al mejor de cinco partidos. Los dos primeros encuentros tendrán lugar en la pista del Liceo, mejor clasificado en la fase regular; los dos siguientes viajarán a Igualada y, si fuese necesario un quinto y definitivo duelo, la serie regresaría a tierras gallegas para decidir al nuevo campeón. EFE

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