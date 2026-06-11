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El PP registra en el Senado una batería de preguntas sobre "crimen organizado" en Cataluña

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El PP ha registrado este jueves en el Senado una batería de preguntas al Gobierno sobre "el crimen organizado en Barcelona y Cataluña" en las que exigen conocer cuántos incidentes con armas de fuego se han registrado en la capital catalana en los últimos diez años.

La petición de información de los populares, realizada por el senador Juan Milián, llega tras la muerte de un hombre de un disparo en la cabeza este miércoles por la mañana en Barcelona.

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El PP quiere que el Gobierno explique cuántas organizaciones criminales activas tienen identificadas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia de Barcelona y su evolución en los últimos 5 años, así como el número de homicidios y tentativas de homicidio vinculados a ajustes de cuentas entre organizaciones criminales se han registrado en Cataluña.

Entre otras cuestiones, piden al Gobierno explicar las tipologías de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y la delincuencia violenta y "cuáles son las nacionalidades de los miembros de dichas organizaciones".

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EFECTIVOS DESTINADOS EN CATALUÑA

El PP ha preguntado al Ejecutivo por el número de los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil destinados a la lucha contra el crimen organizado en Cataluña, y si dispone de un plan específico "para combatir el incremento de los episodios de violencia armada vinculada al crimen organizado en Barcelona".

En este sentido, los populares piden al Gobierno explicar qué valoración hace "sobre el impacto que ha tenido la progresiva reducción de la presencia visible" de la Administración del Estado en Cataluña.

También quieren saber si el Gobierno ha realizado "algún informe o evaluación sobre el posible impacto que podrían tener las nuevas cesiones competenciales en materia de seguridad reclamadas por los partidos separatistas" en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia transnacional.

"¿Considera el Gobierno que la actual distribución competencial en materia de seguridad ofrece los instrumentos más eficaces para combatir el incremento de los episodios de violencia armada?", ha concluido el senador Milián.

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EuropaPress

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