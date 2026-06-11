Serena Williams se despide de Queens por la lesión de Mboko

Londres, 11 jun (EFE).- El regreso a las pistas de la estadounidense Serena Williams llegó a su fin en el torneo de Queen's después de que su compañera de dobles, la canadiense Victoria Mboko, se retirara por una lesión en la rodilla izquierda.

Williams, de 44 años y ganadora de 23 títulos de Grand Slam, había reaparecido esta semana en la competición oficial tras casi cuatro años alejada del circuito profesional y consiguió la victoria el pasado martes, en primera ronda, ante Nicole Melichar-Martinez y Erin Routliffe (7-6(2) y 6-2).

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La estadounidense y Mboko tenían previsto disputar este jueves los cuartos de final del torneo de dobles, pero la lesión sufrida por la joven canadiense obligó a cancelar su participación.

Mboko, de 19 años, se lesionó durante su encuentro individual ante la checa Karolína Plíšková, disputado el pasado martes. Cuando perdía por 6-2 y 4-3, la canadiense cayó al suelo tras una acción en la que se dañó la rodilla izquierda y tuvo que abandonar el partido entre lágrimas después de recibir asistencia médica.

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Como consecuencia de su retirada, la pareja formada por la canadiense Leylah Fernandez y la alemana Laura Siegemund avanzó directamente a las semifinales del torneo londinense.

De este modo, concluye el retorno de Serena Williams a la competición, en un torneo que suponía su primera aparición oficial desde el Abierto de Estados Unidos de 2022 y en el que, según varios medios británicos, puede suponer como preparación para disputar Wimbledon. EFE

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