El panameño Córdoba ve a Sudáfrica como “un espejo” de Ghana, primer rival en el Mundial

Redacción deportes, 25 mar (EFE).- El defensor panameño José Córdoba aseguró este miércoles que los partidos amistosos de la selección de su país ante la de Sudáfrica servirán como una referencia importante para el debut de la Roja Centroamericana en el Mundial 2026 frente a Ghana, al considerar que ambos equipos africanos comparten características similares.

"Sudáfrica es una selección a la cual se puede comparar con Ghana. Ellos se han enfrentado muchas veces y es un fútbol parecido, como un espejo", afirmó el zaguero del Norwich City en declaraciones a la Federación Panameña de Fútbol (FPF), antes del entrenamiento del combinado panameño en Durban.

Explicó que el estilo físico y competitivo del fútbol africano permitirá a la selección panameña, dirigida por el hispanodanés Thomas Christiansen, anticipar el tipo de partido que podría encontrar en su estreno mundialista.

"Creo que podemos hacer una comparación y tener un poco más de esa sensación de cómo puede ser el partido, si muy aguerrido, un partido intenso en el ámbito de los duelos y de la intensidad, y eso seguramente nos servirá", señaló.

Córdoba también se refirió a su regreso a la selección tras perderse por lesión los últimos tres partidos de la fase final de las eliminatorias mundialistas y celebró la clasificación lograda por el equipo.

"Muy feliz de estar acá, muy feliz de regresar y contento por esa oportunidad de estar acá de vuelta en la selección", dijo.

El defensor reconoció que siguió con emoción el cierre del proceso clasificatorio y felicitó a sus compañeros por alcanzar el objetivo.

"Fue muy emocionante ver que el grupo luchó, que el grupo peleó por esa plaza y que cumplimos el sueño de clasificar al Mundial. Ahora toca trabajar para llegar al cien por ciento", concluyó.

Panamá se enfrentará a Sudáfrica este viernes en el Moses Mabhida Stadium de Durban, en el primero de dos amistosos programados durante la fecha FIFA, como parte de su preparación de cara al Mundial de 2026.

La roja centroamericana completó este miércoles su segunda sesión de entrenamiento en la ciudad sudafricana con 22 jugadores en el Sugar Ray Xulu Stadium, a la espera únicamente de la incorporación del defensor Jiovany Ramos para completar el grupo de 23 convocados.

Durante la práctica se integraron al trabajo en cancha los últimos futbolistas en llegar a la concentración: Aníbal Godoy, Carlos Harvey, José Luis Rodríguez y el guardameta César Samudio.

Panamá realizará este jueves su último entrenamiento previo al partido ante Sudáfrica, mientras que ambos equipos volverán a enfrentarse el próximo 31 de marzo en Ciudad del Cabo, en el segundo amistoso de la ventana internacional. EFE