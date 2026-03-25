El juicio contra la madre del niño de Morón (Sevilla) desaparecido se celebrará en octubre

El inicio de las sesiones del juicio oral relacionadas con la desaparición del niño de Morón de la Frontera en Sevilla fue programado para el 18 de octubre de 2027, de acuerdo con la diligencia de ordenación emitida por el tribunal correspondiente y recogida por Europa Press. La desaparición del menor, ocurrida hace cuatro años, generó atención pública en Andalucía y motivó un proceso judicial que implica como principal acusada a su madre.

Según publicó Europa Press, la Sección Número 1 de lo Penal del Tribunal de Instancia de Sevilla determinó en el documento oficial que las siguientes jornadas del juicio tendrán lugar los días 19, 22, 25, 26 y 29 de octubre de ese mismo año. Esta vista oral se desarrollará casi dos años después de la audiencia previa, celebrada el 2 de marzo pasado. El proceso busca esclarecer los hechos y responsabilidades en torno a la desaparición del menor.

El padre del niño, a través de su abogado, expuso durante la audiencia previa que la madre, principal señalada en la causa, tenía “una posición garante, de privilegio”, puesto que se encargaba directamente del cuidado del menor. Según recoge Europa Press, la acusación argumentó que la acusada era plenamente consciente de las consecuencias de sus decisiones, especialmente al presuntamente haber retirado la medicación que el niño necesitaba.

El expediente judicial especifica que la programación de las jornadas permitirá el desarrollo de la prueba y la exposición de los argumentos de cada una de las partes involucradas en el proceso. Europa Press detalló que la decisión del tribunal llegó tras la revisión de los antecedentes y el análisis previo de las posiciones de las defensas y las acusaciones.

La desaparición del menor en Morón de la Frontera marcó un punto central para la investigación policial y judicial del caso, que dio paso a múltiples diligencias a cargo de las autoridades. Europa Press informó que la agenda judicial prevista responde a la complejidad de la causa y la importancia que el tribunal otorga a la garantía de los derechos procesales de los implicados.

El informe de la audiencia previa también puso de manifiesto la atención sobre cuestiones relativas al bienestar del menor previo a su desaparición. Según consignó Europa Press, la retirada de medicación sugerida por la acusación representa un aspecto relevante en el expediente y será objeto de especial análisis durante el desarrollo del juicio oral.

El proceso judicial que se celebrará en Sevilla pretende abordar todas las aristas del suceso, desde las circunstancias de la desaparición hasta las presuntas responsabilidades derivadas de las acciones u omisiones de la madre. Europa Press indicó que tanto la Fiscalía como la acusación particular centrarán parte de sus intervenciones en la discusión sobre el entorno de protección que debía rodear al menor y si existieron conductas que vulneraran esa obligación.

A lo largo de las jornadas programadas por el tribunal, estarán previstas comparecencias de testigos, peritos y participantes directos en los acontecimientos investigados. Europa Press detalló que la organización de las sesiones responde al volumen de pruebas y testimonios que el tribunal espera escuchar antes de dictar sentencia.

El caso continúa atrayendo la atención mediática y ciudadana por el impacto social que provocó en Andalucía. Europa Press enfatizó la trascendencia de la investigación judicial que ahora entra en su fase definitiva, tras más de cuatro años de indagaciones y preparativos legales. El tribunal sevillano subrayó que velará en todo momento por el seguimiento estricto de las garantías procesales de todos los intervinientes.

La diligencia de ordenación firmada el pasado 13 de marzo puso fecha definitiva al inicio del juicio, que constituye una etapa clave en la búsqueda de respuestas sobre el paradero del niño y eventuales responsabilidades penales derivadas de su desaparición, tal como reportó Europa Press. Las conclusiones de este proceso quedarán sujetas a lo que determinen el tribunal y las pruebas presentadas en las sesiones previstas para octubre de 2027.