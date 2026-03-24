Irene Montero defiende que Podemos estará presente en las elecciones sin aclarar alianzas con la izquierda

La dirigente de Podemos, Irene Montero, afirmó que la clave para que las formaciones progresistas releven al actual gobierno andaluz radica en la voluntad política y la convicción de que Andalucía merece un Ejecutivo dedicado a defender los servicios públicos. Montero destacó que si existe unidad de objetivos y claridad en las tareas, las alianzas entre partidos progresistas surgirán de manera natural. Con este planteamiento, la eurodiputada insistió en la participación de Podemos en las elecciones autonómicas andaluzas del 17 de mayo, aunque evitó posicionarse respecto a una eventual repetición de la coalición “Por Andalucía”, que actualmente incluye a Izquierda Unida en el Parlamento autonómico. Según consignó Europa Press, la responsable de Podemos llamó a la izquierda andaluza a mostrar determinación y “ganas de pelear” para lograr un cambio en la Junta, encabezada por el actual presidente, Juanma Moreno.

Durante una entrevista con el programa 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, Montero subrayó que ve al candidato del Partido Popular al frente de la Junta, Juanma Moreno, confiado por el calendario electoral y sin temor a un posible castigo electoral tras su gestión en asuntos como la crisis de los cribados de cáncer de mama y la respuesta ante incendios forestales. La eurodiputada consideró que estas cuestiones han puesto vidas en riesgo y señaló que Moreno Bonilla no parece preocupado por una reacción negativa del electorado. Al abordar las negociaciones para posibles coaliciones de cara a los próximos comicios regionales, Montero remarcó que Podemos “va a estar presente en estas elecciones” y precisó que quienes deseen una izquierda “valiente” encontrarán esa opción en la candidatura morada, más allá de los acuerdos formales con otras fuerzas.

Montero puso el foco en la cercanía del plazo para la presentación de coaliciones electorales, recordando que “quedan unos días” para que las fuerzas progresistas definan sus posturas. A su juicio, la labor de la izquierda no se limita a cuestiones internas o pactos, sino que el objetivo compartido y la claridad en las tareas determinarán la conformación de alianzas automáticas. En ese sentido, resaltó la importancia del acto que protagonizará junto al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, cuyo objetivo será transmitir certeza sobre la necesidad de una izquierda fuerte que impulse el avance político en España.

En otro plano, Montero se refirió al decreto de ayudas aprobado por el Consejo de Ministros para paliar la subida de los precios energéticos derivada del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Según publicó Europa Press, la número dos de Podemos anticipó que su partido solo respaldará el decreto si incorpora la intervención directa en los precios. Montero calificó las actuales medidas como “de derechas”, sosteniendo que benefician únicamente a unos pocos y aumentan las ganancias de las grandes empresas energéticas. En sus palabras, “si hace medidas de derecha tendrá que pedirle el voto a la derecha”, dirigiéndose directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien recomendó negociar con el bloque conservador si busca ese enfoque en la gestión de la crisis.

Europa Press recogió declaraciones de Montero donde asegura que el reciente decreto no impide que “un cuarto de las gasolineras hayan decidido subir los precios antes de la entrada en vigor” de la medida, responsabilizando a las compañías del sector por aprovechar la situación en su propio beneficio. Según su análisis, la política económica liderada por la parte socialista del Ejecutivo provoca que “crezca la extrema derecha” y contribuye a la decepción del electorado progresista, dado que “se hacen muchas de las cosas que también haría la derecha”, opinó Montero según reportó Europa Press.

Con relación a la estrategia electoral y la composición de candidaturas, Montero evitó detallar si Podemos busca reeditar la coalición con Izquierda Unida o explorar otras alianzas. La eurodiputada reiteró que aquello que realmente fortalecerá a la izquierda andaluza es un compromiso firme con el cambio político y la defensa de los intereses sociales frente al actual gobierno de Juanma Moreno, en lugar de centrarse en cuestiones partidistas o debates internos sobre las alianzas previas a los comicios.

Finalmente, Europa Press reflejó que Podemos mantiene su postura de exigir una intervención de los precios como condición indispensable para apoyar las medidas del Gobierno en materia de energía, al considerar insuficiente el enfoque actual para proteger a los consumidores ante la volatilidad ocasionada por el contexto internacional. Además, Montero subrayó que la responsabilidad de negociar y alcanzar acuerdos recae sobre el Ejecutivo, quien debe buscar consensos en función de la naturaleza de sus políticas.