El Valencia Basket tumba al Panathinaikos y jugará su primera Final a Cuatro (81-64)

Valencia, 13 may (EFE).- El Valencia Basket derrotó este miércoles al Panathinaikos en el quinto y definitivo encuentro de los cuartos de final de la Euroliga al vencer al equipo griego por 81-64 y disputará por primera vez en su historia la 'Final a Cuatro' de la competición.

El equipo de Pedro Martínez completará con el Olympiacos, el Fenerbahce y el Real Madrid el torneo de Atenas que los próximos 23 y 24 de mayo coronará al nuevo 'rey de Europa' y se medirá en las semifinales al equipo de Sergio Scariolo por lo que habrá un equipo español en la final. EFE

PUBLICIDAD