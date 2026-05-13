El Getafe gana 3-1 al Mallorca y se asienta en Europa

Getafe (Madrid), 13 may (EFE).- El Getafe, con un doblete del uruguayo Martín Satriano y con un tanto del argentino Zaid Romero, ganó 3-1 al Mallorca en el Coliseum y se asentó en los puestos europeos.

Satriano abrió el marcador al cuarto de hora tras una asistencia desde la banda derecha de Allan Nyom. Antes del descanso, aprovechó un error defensivo del Mallorca para aumentar la renta de su equipo.

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Con un cabezazo de Zaid Romero, el equipo de José Bordalás marcó el tercero de su equipo en el minuto 63, mientras que el Mallorca, justo después recortó distancias con un tanto de Omar Mascarell.

El 3-1 definitivo confirmó al Getafe en la séptima plaza, a dos puntos del sexto, el Celta, y al Mallorca al borde del descenso: una victoria del Girona colocará al equipo de Martín Demichelis en puestos de Segunda División. EFE

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