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A prisión seis de los doce detenidos en la operación contra drogas y armas en Cantabria

El juzgado ordena la reclusión provisional de parte de los implicados en la investigación dirigida por la Guardia Civil, mientras otros quedan sujetos a medidas cautelares tras decomisos significativos de droga, armas, dinero y vehículos en distintos municipios cántabros

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La investigación que inició por delitos de narcotráfico y tenencia ilícita de armas ha incluido en su fase final una operación dirigida contra el blanqueo de capitales, involucrando registros en empresas donde los implicados podían estar realizando operaciones para legitimar fondos de origen ilícito. Según informó el medio Europa Press, el operativo coordinado por la Guardia Civil concluyó este fin de semana con la detención de doce personas en distintos municipios de Cantabria, seis de las cuales han sido enviadas a prisión de manera provisional por orden judicial, mientras que las seis restantes han quedado en libertad con cargos y sujetas a medidas cautelares.

De acuerdo con Europa Press, los agentes realizaron registros en viviendas, locales y empresas de Torrelavega, Santander y Castañeda, además de otras localidades cántabras, como parte de un dispositivo que contó con la participación de entre 150 y 200 efectivos de la Benemérita. Durante los registros, las autoridades incautaron drogas, armas de diversos calibres, tanto cortas como largas, dinero en efectivo, joyas, vehículos de alta gama y abundante documentación comercial que ahora forma parte de la investigación judicial.

Tal como detalló Europa Press, Pedro Casares, delegado del Gobierno, informó a los medios que la operación se inició con el objetivo principal de combatir el tráfico de drogas y armas, aunque el desarrollo posterior amplió el foco de las pesquisas, alcanzando a estructuras empresariales presuntamente utilizadas para actividades de blanqueo de capitales por las personas investigadas. Casares explicó que la última fase, desarrollada entre el sábado y el domingo, estuvo orientada expresamente al análisis de la documentación y bienes incautados en compañías cántabras.

El operativo, que según publicó Europa Press es el resultado de meses de trabajo por parte de la Guardia Civil en colaboración con la Administración de Justicia, se desplegó en la madrugada del jueves de forma simultánea en distintas ubicaciones, con el propósito de evitar filtraciones y asegurar la obtención de pruebas clave. La magnitud del despliegue policial permitió realizar detenciones y registros sin incidentes destacables, asegurando la custodia de los bienes y la evidencia recabada.

En relación al balance del procedimiento hasta el momento, el delegado del Gobierno adelantó que se ofrecerán detalles adicionales durante una comparecencia prevista para la jornada del martes, en la que se espera precisar cifras relativas a las cantidades de droga, dinero y otros bienes decomisados, así como avances en la evaluación del impacto económico de las operaciones sospechosas de lavado de activos.

Europa Press indicó que las diligencias judiciales abiertas abarcan posibles delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales, por lo que la investigación se mantiene abierta para determinar el grado de responsabilidad penal de todos los implicados. Las autoridades incidirán en seguir la pista de los flujos de dinero sospechosos y en analizar la documentación de las empresas, para desentrañar la red de actividades financieras que habría servido de soporte a las operaciones delictivas.

Casares confirmó que, aunque se ha completado el grueso del operativo policial y los registros principales, la labor de análisis de la información, así como la tramitación procesal de los detenidos y la concreción de cargos sobre cada uno de ellos, continuará en el juzgado en las próximas semanas. Los seis detenidos que gozan de libertad provisional permanecerán sujetos a controles mientras avanza el procedimiento.

Según reportó Europa Press, el caso ha generado expectación en la comunidad autónoma por el alto perfil de los implicados, el volumen de bienes intervenidos y el despliegue de recursos por parte de la Guardia Civil, cifrado en cerca de 200 agentes y un número importante de medios materiales. El seguimiento judicial incluye además la colaboración con especialistas en delitos económicos, dada la complejidad de las operaciones empresariales investigadas.

El delegado del Gobierno declaró estos hechos a medios locales antes de participar en el Día Meteorológico Mundial, organizado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en la región, confirmando la relevancia de las actuaciones policiales y reiterando el compromiso institucional con la lucha contra el crimen organizado en la comunidad. La información disponible permite anticipar nuevas fases en la investigación, a medida que se revisen los elementos incautados y progresen las diligencias sobre los delitos económicos añadidos al sumario principal.

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Operación antidrogasGuardia CivilPedro CasaresAdministración de JusticiaCantabriaTorrelavegaNarcotráficoBlanqueo de capitalesEmpresas investigadasPrisión preventivaEUROPAPRESS

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