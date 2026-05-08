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Vox solicita que Marlaska comparezca en el Congreso tras la muerte de los dos agentes

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Madrid, 8 may (EFE).- Vox ha registrado este viernes en el Congreso la solicitud de comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que dé explicaciones por la muerte de dos guardias civiles en una persecución a una narcolancha.

En un comunicado, la formación de Santiago Abascal denuncia el “abandono” al que el Gobierno está sometiendo a la Guardia Civil tras el desmantelamiento de OCON-Sur y vincula esta decisión con "el incremento de la violencia del narcotráfico y el aumento de agentes heridos y fallecidos en este tipo de actuaciones".

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Además de la comparecencia, Vox ha registrado varias preguntas parlamentarias para conocer qué medidas adoptará el Gobierno para reforzar la seguridad de los agentes, mejorar los medios materiales y las condiciones de trabajo de la Guardia Civil, restaurar la unidad OCON-Sur y asistir a las familias de los dos agentes fallecidos y del guardia civil herido de gravedad. EFE

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