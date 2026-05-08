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Feijóo exige más medios para la Guardia Civil tras la muerte de dos agentes en la persecución a una narcolancha

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este viernes "más medios, más respaldo y más autoridad para quienes defienden el Estado y la ley", tras conocer que dos guardias civiles han fallecido al colisionar dos embarcaciones del Servicio Marítimo mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva.

En distintos mensajes difundidos a través de la red social X, que ha recogido Europa Press, el jefe de la oposición ha reiterado que "su compromiso" es que se dote de más recursos a los agentes de la Guardia Civil.

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Núñez Feijóo ha lamentado la pérdida los agentes "en acto de servicio" y que otro guardia civil haya resultado herido. "Nuestro cariño a su familia, a todos sus compañeros de Huelva y a todo el cuerpo de la Guardia Civil", ha expresado en un primer mensaje.

Posteriormente, al conocerse el fallecimiento del segundo agente, el presidente del PP ha trasladado igualmente su "cariño" a sus seres queridos así como el agradecimiento por su "inestimable labor". "Deseamos también una pronta recuperación a los guardias civiles heridos", ha añadido.

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Este viernes, la Guardia Civil ha informado del fallecimiento de dos agentes en acto de servicio tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva. Además, ha indicado que hay otro componente del Cuerpo que ha resultado herido.

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