Ingresa en un hospital de Alicante la primera sospechosa de hantavirus en España

Alicante, 8 may (EFE).- El primer caso en España con sospechas de hantavirus, una mujer de 32 años, ha ingresado a las 18.05 horas en una habitación aislada y con presión negativa del hospital de San Juan de Alicante.

La mujer ha llegado desde su domicilio hasta el hospital de San Juan de Alicante en el interior de una ambulancia del Servicio valenciano de salud, precedida de un vehículo de apoyo en asistencias sanitarias y cerraba la comitiva un vehículo policial de paisano.

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Se ha seguido el protocolo aprobado este viernes por el Ministerio de Sanidad para salvaguardar la seguridad epidemiológica tanto de la población como de los profesionales sanitarios, y para ello se ha utilizado una ambulancia preparada con los mecanismos de seguridad previstos.

Aunque delante de la puerta principal y de la de Urgencias había numerosos periodistas y cámaras de televisión, los tres vehículos con la paciente sospechosa de hantavirus han entrado por un acceso distinto y menos habitual, específico de consultas externas.

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De allí ha sido dirigida a la tercera planta para ingresar en una habitación de aislamiento con presión negativa, donde se le hará el seguimiento tras viajar en el avión del que fue evacuada una persona fallecida posteriormente tras abandonar el crucero MV Hondius.

La mujer presenta sintomatología respiratoria leve, principalmente relacionada con tos, y ha llegado a la habitación a través de un circuito seguro y aislado del resto de pacientes y profesionales.

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Siguiendo el protocolo, se le va a realizar una prueba PCR, cuya muestra se remitirá al Centro Nacional de Microbiología, y se prevé obtener los resultados en un plazo de entre 24 y 48 horas.

La Dirección General de Salud Pública ha contactado hoy con la mujer tras recibir una alerta a través del Sistema Europeo de Alertas y en coordinación con el Ministerio de Sanidad.

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La Conselleria valenciana de Sanidad ha explicado que seguirá informando de las novedades sobre la evolución del seguimiento de la paciente. EFE

(Foto) (Vídeo)

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