Sánchez consternado por la muerte de dos guardias civiles en una operación contra el narco

Madrid, 8 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, s ha mostrado consternado por la muerte este viernes de dos agentes de la Guardia Civil durante una operación contra el narcotráfico en Huelva y ha reiterado su agradecimiento a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En un mensaje en la red social X, Sánchez expresa su "cariño y apoyo" a los familiares, compañeros y seres queridos de las víctimas y su deseo de una pronta recuperación para los agentes que permanecen heridos.

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"Quiero agradecer el servicio, la valentía y el compromiso de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", concluye.

Sánchez ha suspendido su agenda este viernes y sábado en la campaña electoral andaluza tras la muerte de los dos guardias civiles en el choque de dos embarcaciones del cuerpo mientras perseguían a una narcolancha. Hay también otro guardia civil herido a resultas de este episodio.

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Los muertos son un capitán de la Guardia Civil que primero resultó herido grave y más tarde ha fallecido en el hospital y un agente, Germán P, de 55 años. EFE