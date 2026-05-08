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Lo último del crucero con hantavirus: listo el protocolo de evacuación y hay una ingresada

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Madrid, 8 may (EFE).- Las autoridades sanitarias han aprobado el protocolo para evacuar a los pasajeros del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus, y han informado de dos contactos con la neerlandesa fallecida: una mujer ingresada en Alicante con síntomas y una persona de origen sudafricano que pasó una semana en Barcelona antes de regresar a su país.

Estos son los últimos detalles de la situación provocada por el brote de hantavirus en el crucero, que sigue su travesía hacia Tenerife, adonde podría llegar antes lo esperado, en la madrugada del domingo, día en el que se quiere llevar a cabo de una sola vez la evacuación aprovechando el buen estado de la mar.

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Una mujer de 32 años residente en Alicante que viajó en el mismo avión que utilizó una evacuada del crucero MV Hondius, que posteriormente falleció, ha ingresado a las 18:05 horas en una habitación aislada y con presión negativa del hospital de San Juan de la capital alicantina.

Presenta sintomatología respiratoria leve y está previsto que se le tomen muestras para su remisión al Centro Nacional de Microbiología, cuyos resultados se prevé que estén en un plazo de entre 24 y 48 horas.

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Por el momento, ninguna fuente oficial ha conformado el centro sanitario en el que ha sido ingresada la paciente, aunque en Alicante numerosos medios de comunicación se han congregado en las inmediaciones del Hospital Sant Joan entre una gran expectación.

Paralelamente, el Ministerio de Sanidad trata de contactar con la persona sudafricana que estuvo en Barcelona durante una semana, y que también viajaba en ese avión. Está ya en su país y de momento no se considera necesario establecer medidas.

La llegada del buque estaba prevista el mediodía del domingo pero todo apunta a que se adelante y se sitúe frente a la costa de Tenerife de madrugada, entre las 3:00 y las 5:00 horas, y tan pronto como amanezca, fondeará en el interior del puerto de Granadilla.

La evacuación está organizada para el domingo a plena luz del día, aprovechando el buen estado de la mar, que está previsto que empeore el lunes y no se recuperen hasta finales de mayo. Para seguir este plan, los aviones que repatriarán a los ocupantes del buque tienen que estar preparados en el aeropuerto de Tenerife Sur entre en la madrugada del sábado al domingo.

El desembarco se va a producir por países y en pequeñas embarcaciones de no más de 5 personas y los prácticos portuarios garantizarán la estabilidad del barco. Una vez en el muelle serán trasladados en "autobuses burbuja encapsuladas", hasta la pista de aterrizaje, sin que sea necesario control de pasaportes.

Están confirmados cuatro aviones de Países Bajos, Gran Bretaña, Estados Unidos y España y cinco países han mostrado su disposición de poner medios aéreos: Alemania, Francia, Grecia, Países Bajos y Turquía. Bélgica, Irlanda, Alemania y Suecia no tienen disponibilidad de medios aéreos. En ese caso, el mecanismo europeo facilitaría aviones y es posible que la aeronave francesa traslade a nacionales de otros países.

El protocolo incluye barreras de seguridad que eviten el contacto con nadie de la población en la isla y protección específica para todos los trabajadores implicados.

Una vez evacuado el pasaje, se continuará el procedimiento de desinfección del barco, repostaje y disposición del cadáver que permanece en el crucero y zarpará hacia Países Bajos.

Países Bajos tiene que decidir el destino del barco y su tripulación, pero el armador ya ha confirmado que el plan es que el buque, con al menos treinta de sus sesenta tripulantes, pueda seguir viaje.

En cualquier caso, el Gobierno contempla respuestas para las contingencias o eventualidades que se puedan presentar cuando llegue el barco con 151 personas de 23 nacionalidades -147 pasajeros y tripulantes, más expertos de la OMS-. Todos asintomáticos.

Los españoles viajarán en un avión militar a la base de Torrejón de Ardoz, y de allí al Hospital Gómez Ulla, para pasar la cuarentena que han establecido las autoridades sanitarias.

A su llegada al centro, se les hará una prueba PCR y otra a los 7 días; durante el tiempo que se prolongue la cuarentena, en la que se llevará a cabo una vigilancia activa, que incluye el registro de la temperatura dos veces al día para detectar precozmente cualquier síntoma compatible con la infección, los cruceristas deberán permanecer en habitaciones individuales y sin recibir visitas.

Cualquiera que desarrolle síntomas como fiebre, disnea, mialgias o vómitos será trasladado de inmediato a una habitación de aislamiento con presión negativa. Se les practicará una PCR en sangre y en suero, y si resulta negativa pero continúa con síntomas, se le repetirá una prueba 24 horas después.

Mientras siguen de travesía hacia Tenerife, han transmitido a la población su inquietud por las reticencias que está suscitando su llegada cuando ellos no suponen ningún "riesgo para su salud".

El hospital tiene previsto reforzar su personal con contrataciones de entre 60 y 90 trabajadores de diferentes categorías y ha establecido que los pasajeros accedan al centro por un circuito cerrado hasta la planta de aislamiento preparada para ellos. Entrarán por una parte externa al hospital, subirán por un ascensor cerrado y todo el camino se desinfectará y se volverá a limpiar según establecen los protocolos de seguridad.

Este es el protocolo que el hospital ha elaborado y ha transmitido este viernes a los representantes sindicales. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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EFE

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