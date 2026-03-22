Illa reafirma sus compromisos para los Presupuestos y espera que ERC "cumpla con su palabra"

El reciente acuerdo entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y Esquerra Republicana (ERC), que establece la reapertura de negociaciones para aprobar los presupuestos catalanes antes del verano, marca un punto de inflexión en las relaciones políticas de Catalunya en un momento de incertidumbre. Según informó Europa Press a partir de una entrevista en El Periódico, Illa ofreció más tiempo al partido republicano con el objetivo de culminar con éxito la tramitación de las cuentas autonómicas, subrayando que su prioridad consiste en garantizar la estabilidad institucional ante el actual contexto internacional y económico.

Durante la conversación realizada, el jefe del ejecutivo catalán confirmó que mantendrá los compromisos pactados en torno a los Presupuestos, manifestando que espera que ERC cumpla también el compromiso alcanzado tras la retirada de las cuentas esta semana, medida adoptada de manera conjunta entre el Govern y los republicanos. Tal como detalló Europa Press, Illa afirmó: “He hecho lo que tenía que hacer” en relación a la decisión de pausar el trámite presupuestario, celebrando el acuerdo logrado con ERC para reanudar el proceso de negociación y aprobar un suplemento de crédito junto a nuevas cuentas antes del periodo estival.

Sobre la naturaleza del acuerdo con ERC, Illa resaltó que su actuación responde a la necesidad de lograr estabilidad y subrayó que está dispuesto a conceder más tiempo a las fuerzas políticas que lo soliciten, subrayando que es imprescindible la aprobación de los presupuestos como parte del pacto alcanzado. “Abriremos de forma inminente el proceso de negociación y escucharemos sus propuestas, con el objetivo de que sean unos buenos presupuestos no para los partidos, sino para los ciudadanos de Catalunya”, señaló el presidente catalán en la entrevista recogida por Europa Press.

En lo relativo a la recaudación del IRPF, uno de los puntos de desacuerdo en la negociación, el presidente insistió en que ha cumplido con todos los acuerdos previamente adquiridos y aseveró que seguirá actuando de idéntica forma en ese ámbito. Interrogado sobre las recientes declaraciones del líder de ERC, Oriol Junqueras, quien planteó la necesidad de avanzar hacia objetivos de soberanía comparables a la gestión fiscal propia del IRPF, Illa reiteró su disposición para analizar cualquier propuesta en beneficio de la ciudadanía catalana. “Mi voluntad es que haya presupuestos y mi horizonte es a 10 años vista”, explicó, según recogió el medio Europa Press.

Respecto al clima de cooperación entre el Govern y ERC, Salvador Illa reconoció que la relación atraviesa un periodo complejo, calificándolo como “no el momento más dulce”, aunque matizó que mantiene su confianza en los principales dirigentes republicanos y confía en que se logre una salida consensuada.

Consultado acerca de la huelga en los sectores de educación y sanidad que se vivió la semana anterior en Catalunya, Illa afirmó que ambos paros presentan diferencias significativas. Sostuvo que la incidencia de la protesta médica resultó inferior y la vinculó a factores ajenos a las competencias directas de su gobierno. En el área educativa, subrayó el alcance del acuerdo logrado entre el Govern y los sindicatos Comisiones Obreras (CC.OO.) y UGT, al que calificó como “el mejor acuerdo que se ha hecho nunca” y destacó que todas las organizaciones representativas del sector educativo tomaron parte en su negociación. Sobre la posibilidad de reabrir el diálogo con el sindicato Ustec, el presidente reiteró la disposición a conversar y recalcó que el acuerdo permanece abierto para quienes deseen sumarse, puntualizando: “Pero el acuerdo es el que es, es el mejor que se ha hecho nunca y es muy beneficioso para el conjunto de los docentes”, reportó Europa Press.

En cuanto a la política de vivienda del Govern, Illa defendió que las medidas impulsadas en esta materia arrojan un balance favorable. Destacó que el precio de los alquileres ha mostrado una tendencia descendente en Catalunya y argumentó que el mercado inmobiliario debe intervenirse para garantizar el acceso a la vivienda. Sobre la normativa que prohíbe las adquisiciones especulativas, apuntó que esta regulación se dirige específicamente a grandes tenedores y fondos de inversión que han realizado compras masivas de inmuebles orientadas únicamente a la obtención de beneficios económicos. Illa argumentó que esta clase de operaciones debe restringirse y que las viviendas implicadas deben ponerse a disposición de quienes buscan residencia habitual, tal y como recogió Europa Press.

De esta forma, según publicó Europa Press, el presidente catalán reiteró su apuesta por el consenso y el diálogo como vía para la aprobación de los presupuestos, la resolución de los conflictos en el ámbito social y la protección del derecho a la vivienda, manteniendo abierta la puerta a nuevas conversaciones y mostrando disponibilidad para integrar propuestas adicionales que contribuyan al bienestar colectivo y a la estabilidad institucional en Catalunya.